Cesena, il giardino urbano davanti alla Stazione inaugura venerdì 19 giugno

Venerdì 19 giugno il nuovo giardino urbano davanti alla Stazione si presenterà alla città di Cesena con una grande festa aperta a tutti. Un pomeriggio di allenamenti, intrattenimento e musica live per scoprire da vicino uno spazio completamente rinnovato, nato da un importante progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando quest’area, sui cui si affacciano i licei cittadini, in un nuovo punto di riferimento per Cesena. Protagonista di questo cambiamento è lo stabile ex Arrigoni, destinato ad accogliere servizi e realtà strategiche per il territorio: da Cesenalab al Centro per l’Impiego regionale, dall’Università, presente qui da anni, alle associazioni locali.

La festa prenderà il via alle 16 con l’inaugurazione ufficiale di questa nuova porzione di città. Grazie a una donazione di Technogym, il parco ospita già due moderne aree fitness immerse nel verde, mentre presto sarà attivo anche un punto ristoro che contribuirà a rendere il Giardino urbano ancora più accogliente: un luogo dove incontrarsi, trascorrere il tempo libero e vivere la città in modo nuovo.

Dopo il taglio del nastro il pomeriggio entrerà nel vivo con un ricco programma di attività per tutte le età. Bambini e famiglie potranno partecipare ad animazioni, giochi, cacce al tesoro, laboratori creativi e spettacoli di bolle di sapone a cura dell’Associazione Potter e di Progetto 11. Ampio spazio sarà dedicato anche al wellness e all’attività fisica all’aria aperta: : dopo una demo dei master trainer Technogym, i personal trainer di Around Sport e Time to Move guideranno i partecipanti in sessioni di allenamento funzionale sul nuovo Technogym outdoor, mentre gli appassionati potranno cimentarsi con il Teqball insieme ad Andrea Wood Service. Nel vicino campo da basket, grazie alla collaborazione con la Livio Neri, sarà possibile mettersi alla prova con allenamenti, partite, skills challenge, gare di tiro da tre punti, una macchina spara-palloni e numerose sorprese con premi per tutti i partecipanti.