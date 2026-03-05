Cesena, il “Garibaldi Da Vinci” a Roma alle finali nazionali del Green Game

Si è svolto anche per l’istituto agrario “Garibaldi-Da Vinci” di Cesena, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Forlì e Cesena hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale è stata la classe 2^I Cc dell’I.T. “Garibaldi-Da Vinci”, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena nell’atto conclusivo del progetto.

Da sempre attento alla diffusione di una cultura del rispetto per l’ambiente e alla formazione di cittadini consapevoli, l’I.T. “Garibaldi-Da Vinci” rinnova così il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale, confermando l’importanza di percorsi educativi capaci di coinvolgere attivamente le nuove generazioni.

Per l’edizione 2026, il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale, con due modalità di partecipazione: Green Game Digital, rivolto agli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia e il Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.

La Finale Nazionale del Green Game si svolgerà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.