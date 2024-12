Cesena, il galà di 10 club al Bonci porta oltre 20mila euro contro i tumori ossei e le piantine vendute dagli studenti aiutano la lotta alle leucemie

Il 13° Gala di Natale dei 10 club service andato in scena al teatro Bonci ha consentito di donare all’Irst “Dino Amadori” Irccs di raccogliere 20.500 euro destinati alla ricerca sui tumori ossei. E anche quest’anno ha prodotto un circolo virtuoso di cui hanno usufruito altri soggetti che operano l’uno nel campo della ricerca e l’altro, della solidarietà internazionale. Mentre imprenditori e aziende del territorio hanno contribuito al buon esito della serata teatrale animata dal comico Andrea Perroni, i rispettivi club hanno infatti acquistato 72 stelle di Natale da Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), piante che sono state donate agli allievi della Fondazione Sacro Cuore. A loro volta, i giovani studenti della scuola le hanno vendute in appositi banchetti rimediando 720 euro destinati al sostegno a distanza di due bambini in Kenya nell’ambito di uno dei tanti progetti di sviluppo attuati dalla Fondazione Avsi ong.

Presidenti e soci di Ladies’Circle 3, Lions Club, Lions Club Valle Savio, Panathlon, Rotary Cesena-Valle Savio, Rotary, Rotaract, Round Talble 3, Fidapa Cesena Malatesta, Associazione valori e Libertà e il segretario generale di Avsi Giampaolo Silvestri sono soddisfatti dei risultati conseguiti e ringraziano chiunque abbia contribuito, a partire dal Comune di Cesena per la concessione dell’uso gratuito del teatro, e Romagna iniziative per il supporto organizzativo.