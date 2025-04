Cesena, il futuro Punto Bus in piazzale Karl Marx al di sotto dell’hotel Alexander

Se da un lato la nuova autostazione di Cesena, lungo viale Europa, prende forma giorno dopo giorno, dall’altro proseguono i lavori in piazzale Karl Marx, oggetto di un importante intervento di riqualificazione dell’intera area che interesserà il trasporto pubblico locale e gli spostamenti di cesenati e visitatori.

Nell’ambito di questa articolata e innovativa opera di rigenerazione urbana, del valore di circa 11 milioni di euro, che ad oggi si sviluppa su due fronti, nell’area dell’ex scalo merci e in piazzale Karl Marx, all’interno di un perimetro definito dalla presenza delle scuole superiori e degli spazi didattici dell’Università di Bologna in cui trova sede il Dipartimento di Psicologia, si sviluppano ulteriori progettualità tese ad assicurare agli utilizzatori del trasporto pubblico locali tutti i servizi necessari.

Un esempio di ciò è rappresentato dall’acquisto, da parte di Start Romagna, attuale gestore del Tpl, di un immobile ad uso commerciale situato in piazzale Karl Marx, al di sotto dell’hotel Alexander, con l’intento di allestire in tale sede un punto informativo e una biglietteria destinati a servire l’utenza del trasporto pubblico gestito dalla stessa azienda. “L’acquisto di questi locali da parte di Start Romagna – commenta l’assessore Christian Castorri – proietta il nostro sguardo verso il prossimo futuro, ovvero al momento in cui l’intera area, completamente rinnovata, tornerà ad essere pienamente fruita dalla comunità cesenate. A questo proposito, in un’ottica di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, e con lo scopo di valutare le possibili forme di co-gestione dell’immobile con la futura proprietà, quale società partecipata dal Comune di Cesena, affianchiamo Start Romagna dando la piena disponibilità a collaborare”.

“Per Start si tratta di un ritorno – dichiara il Presidente Roberto Sacchetti – perché, come i cesenati ricorderanno, il Punto Bus era collocato nell’edificio ex Arrigoni. L’esigenza del comune di riqualificare tali locali aveva portato la Società a ricercare una situazione provvisoria in Galleria Cavour. Nel momento in cui si è presentata l’occasione di acquistare circa 100 metri quadrati di immobile commerciale prospiciente piazzale Karl Marx il CdA ha deciso di cogliere tale opportunità. Il futuro Punto Bus, che auspichiamo possa essere operativo prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, potrà avere un ruolo importante per tutti i servizi legati al trasporto pubblico locale. Cogliamo con grande soddisfazione la disponibilità dell’amministrazione comunale di collaborare per far sì che esso possa diventare anche un riferimento informativo per coloro che arrivano in treno a Cesena.”