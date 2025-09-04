Cesena, il futuro della Sacim, l’assessore regionale Paglia: “Vigileremo per la tutela dei lavoratori”

“La notizia delle quattro realtà economiche interessate all’acquisto di Sacim è sicuramente ottima e ci tranquillizza, dopo la richiesta di concordato presentata la scorsa primavera, per un’azienda storica e centrale per l’intera comunità e il territorio cesenate”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, sull’evolversi della crisi della Sacim, azienda radicata nel territorio cesenate dove dal 1920 opera nella costruzione di veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi, su strada, mare e rotaia.

“Voglio augurarmi - puntualizza Paglia - che questa consapevolezza dell’importanza dell’azienda sia alla base della scelta dell’acquirente e guidi tutti i prossimi passi per l’acquisizione, perché siano tutelati sia i livelli di occupazione che le condizioni dei lavoratori. Come amministrazione, in accordo con gli enti locali, vigileremo perché queste condizioni siano rispettate e i lavoratori possano avere una transizione lineare e rispettosa della caratura storica dell’azienda”.