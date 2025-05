Cesena, il fotografo Filippo Venturi nominato “Autore dell’anno 2025” dalla Fiaf

Filippo Venturi, fotografo originario di Cesena e oggi residente a Forlì, è stato nominato “Autore dell’Anno 2025” dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Istituito nel 1994 per celebrare le eccellenze della fotografia italiana, questo riconoscimento è stato conferito a Venturi, che ne diventa il più giovane vincitore nella storia del premio.

Venturi, noto per i suoi progetti documentaristici e visivi, è il 31° autore a ricevere questo onore e il più giovane nella storia del premio.

Il fotografo è stato protagonista del 77° Congresso Nazionale FIAF, svoltosi dal 14 al 18 maggio 2025 a Maranello, dove ha ricevuto questo riconoscimento, ha svolto un intervento pubblico nell’Auditorium Enzo Ferrari a seguito della presentazione della Monografia a lui dedicata dalla FIAF.

La FIAF ha scelto Filippo Venturi come “Autore dell’Anno 2025” per la coerenza, la profondità e l’attualità della sua ricerca fotografica, che coniuga rigore documentario e linguaggio contemporaneo. Venturi si è distinto nel panorama italiano e internazionale per la capacità di affrontare temi complessi - come l’identità nazionale, il controllo sociale, l’intelligenza artificiale e la memoria storica - con uno sguardo personale, empatico e al tempo stesso critico. I suoi progetti, come Made in Korea e Broken Mirror, riescono a restituire l’essenza di contesti geopolitici e culturali distanti, rendendoli accessibili e stimolanti per il pubblico. La FIAF ha inoltre riconosciuto la sua volontà di sperimentare nuovi linguaggi visivi, anche attraverso l’uso consapevole delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, mantenendo sempre una forte integrità autoriale. Con questo riconoscimento, la Federazione intende valorizzare un autore che rappresenta appieno le sfide e le potenzialità della fotografia contemporanea.

Filippo Venturi è un fotografo documentarista e un artista visivo. È nato a Cesena nel 1980 e attualmente vive a Forlì. Inizia a dedicarsi alla fotografia nel 2008, realizzando progetti personali riguardanti l’identità e la condizione umana. Ha documentato le condizioni di vita in diverse dittature totalitarie in Asia (come la Corea del Nord) e le tensioni socio politiche esistenti nelle società europee. I suoi progetti sono stati pubblicati sulle principali riviste nazionali e internazionali, come National Geographic, The Washington Post, The Guardian, The Financial Times, Vanity Fair, Geo, Der Spiegel, Die Zeit, Stern, Internazionale, La Repubblica, Il Corriere della Sera e La Stampa. È stato esposto in musei e festival in Italia e all’estero e ha ricevuto numerosi premi, fra cui il Sony World Photography Award, il Premio Il Reportage e il Portfolio Italia - Gran Premio Hasselblad.

Dal 2023 produce anche progetti visivi con l’ausilio della intelligenza artificiale, affermandosi come uno degli artisti più importanti nel settore.