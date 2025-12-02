Cesena, il Foro si trasforma: chiude il negozio di frutta della prim’ora, arriva la pizzeria

Dopo quasi 12 anni di presenza all’interno del Foro annonario, di cui è stato uno dei punti vendita della prim’ora e quasi l’unico sopravvissuto, da ieri “Agrintesa” ha ufficialmente abbassato le serrande di quel suo punto vendita. In realtà, di fatto, aveva cessato l’attività già da qualche settimana, ma ieri la novità in arrivo è diventata subito evidente, perché si era già al lavoro per liberare il locale e trasformarlo radicalmente.

Arriva “Qbio”

In quei 170 metri quadrati dove si vendeva frutta fresca di qualità troverà posto il ristorante “Qbio”. Di recente ha chiuso il suo locale in via Mulini per spostarsi qui, nel cuore del centro storico. Si tratta di una pizzeria di qualità, che usa lievito madre e tanti impasti particolari e si è già fatta conoscere e apprezzare da tanti clienti. Ci si aspetta che possa diventare una calamita. Insieme alla rosticceria “Burro & Salvia”, con cui non si pesterà comunque i piedi perché la loro offerta gastronomica è molto differente da tutti i punti di vista, andrà a creare un piccolo “polo del buon cibo” nell’ex mercato coperto, che è ancora alla difficile ricerca di una sua identità e di una frequentazione più assidua. I tempi di riapertura del “Qbio” non sono ancora certi. L’obiettivo era quello di essere pronti entro Natale, ma è più che possibile che prima di gennaio non si riesca a partire.

Tentativo di metamorfosi

La speranza dei concessionari del Foro è che il nuovo ristorante, assieme al Punto anziani attivato di recente e al Centro giovanile di prossima apertura, che aggiungono un’anima sociale al luogo, possa vivacizzare uno spazio che nella nuova conformazione che assunse nel 2014 non è mai riuscito a entrare nel cuore della gente. Rispetto alle aspettative iniziali, è riuscito solo ad arricchire con il supermercato Conad l’offerta di generi alimentari da infilare nel carrello della spesa, che in centro storico era praticamente inesistente.

Animazione durante le feste

Intanto, dal 6 dicembre (quando alle 20 romperà il ghiaccio una tombola abbinata allo show di Cristiano Militello) e per un mese intero, fino all’Epifania, una ventina di eventi, tra cui tombole a volontà, spettacoli di cabaret e momenti di gioco per bambini e bambine e anche per ragazzi e ragazze, animeranno il Foro per cercare di dargli una spinta in più nel periodo delle festività natalizie.