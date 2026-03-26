Cesena, il Foro prova a vivere anche di sera con l’apertura di “Qbio” dall’11 aprile

Dopo la chiusura dello scorso 3 novembre nel suo locale in via Mulini, il ristorante-pizzeria “QBio Lievito Madre” è pronto a rialzare le serrande l’11 aprile, negli spazi un tempo occupati da Agrintesa all’interno del Foro annonario. Un ritorno atteso, che arriva al termine di un intervento di ristrutturazione ed allestimento durato più di quattro mesi. Per un costo che nel pannello di cantiere è quantificato in 60mila euro.

Il nuovo locale si estende su circa 170 metri quadrati, negli spazi dove un tempo si vendeva frutta fresca. È qui che “QBio” ha deciso di riaprire, nel cuore del centro, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per cittadini e visitatori. Il progetto unisce ristorazione e valorizzazione dei prodotti biologici e a chilometro zero provenienti da “QFarm”, azienda agricola forlivese già partner dei locali del gruppo.

La novità principale è l’introduzione del format “Qcorner”, attivo fin dal mattino: dalla colazione al brunch, fino al pranzo e all’aperitivo gourmet, con un’offerta continua per tutta la giornata. La sera, invece, spazio alla formula più conosciuta di “QBio”, con pizze gourmet realizzate con impasti a lievito madre lasciati riposare 48 ore. “Qcorner” è già presente sul territorio a Forlì, Faenza, Bologna e Misano Adriatico. L’apertura a Cesena rappresenta un ulteriore passo nel percorso di espansione del format, che punta su qualità delle materie prime, sostenibilità e valorizzazione dell’identità territoriale.

L’arrivo di “QBio”, annunciato da qualche giorno sui canali social e anche con cartelloni appesi alle vetrate del nuovo locale al Foro, ormai pronto, si inserisce in un contesto più ampio di rilancio dell’ex mercato coperto. Un luogo che fatica ancora a trovare una propria identità e una frequentazione costante. Insieme alla rosticceria “Burro & Salvia”, con cui non entrerà in competizione grazie a un’offerta gastronomica molto diversa, contribuirà alla nascita di un piccolo “hub gastronomico”, col valore aggiunto di movimentare anche di sera uno spazio che da una certa ora in poi trasmette attualmente un senso d’abbandono.

Il tutto rientra nel percorso di riqualificazione del Foro, dove a inizio novembre scorso è stato inaugurato anche il Punto Anziani. Un progetto più ampio, coordinato anche dal punto vendita Conad.