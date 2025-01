Cesena, il forno Spinosi al Festival di Berlino grazie al film “Paternal leave”

Alla 75esima Berlinale, il Festival internazionale del cinema di Berlino, ci sarà anche un pizzico di Cesena in occasione della proiezione in prima mondiale del film ‘Paternal leave’, opera prima dell’attrice tedesca Alissa Jung, che ne ha firmato anche la sceneggiatura. Alcune scene della pellicola, prodotta da Match Factory Productions, Wildside, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, e con protagonisti Luca Marinelli e la giovane Juli Grabenhenrich, al suo debutto cinematografico, sono state girate in città tra il 14 e il 15 marzo dello scorso anno. In particolare, le riprese hanno riguardato la zona della stazione ferroviaria e Corso Cavour, dove si trova il forno Spinosi.

‘Paternal leave’ ci porta sulle spiagge invernali della riviera romagnola. Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca decide di intraprendere un viaggio per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro scatena un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.

Il grande cinema passa ancora una volta da Cesena che a partire da febbraio sarà nelle sale cinematografiche con ‘Tornando ad Est’, il road-movie diretto da Antonio Pisu che si svolge due anni dopo gli eventi del primo film (‘Est - Dittatura Last Minute’). Nel caso specifico di ‘Paternal Leave’ gli uffici comunali hanno collaborato con la produzione e con la Regione Emilia-Romagna per individuare le sedi dove sono state girate le riprese stabilendo giorni, orari e modalità. Nel 2023 invece nella prima collina cesenate sono state girate alcune riprese del film ‘50 km all’ora’, lungometraggio di Fabio De Luigi, distribuito a gennaio 2024 in tutte le sale con Eagle Pictures. La relazione tra Cesena e il mondo del cinema diventa sempre più stretta: nel 2022 l’Amministrazione comunale ha aderito all’accordo che prevede la concessione – da parte del Comune – alle imprese di produzione sostenute dalla Regione Emilia-Romagna del patrocinio per le attività di ripresa effettuate sul territorio, agevolando attraverso riduzioni previste dalle normative su suolo pubblico e/o altro, collaborando anche nella ricerca di luoghi e spazi sul territorio da destinare, anche solo temporaneamente, a servizi della produzione.