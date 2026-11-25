Infreddoliti, ma numerosi e pronti a scaldarsi con una coreografia in nome della giornata per contrastare la violenza di genere. Sono le ragazze e i ragazzi di 14 classi della scuole superiori di Cesena, che, vestiti di rosso per ricordare il sangue delle 12 recenti vittime di violenza del territorio cesenate, si sono riuniti questa mattina per ballare, raccontare e ascoltare la voce di colleghi, professori e membri delle istituzioni, in una manifestazione incentrata sulla costruzione di una comune consapevolezza. Presenti rappresentanti del centro antiviolenza e l’assessora Giorgia Macrelli.