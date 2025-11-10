Cesena, il festival “Voci plurali” alla sala Auser sabato 15 e domenica 16 novembre

Questa mattina, 10 novembre 2025, a Cesena, presso Palazzo Comunale, si è tenuta la conferenza di presentazione delle attività proposte dall’Associazione Limo Aps.

Limo è una associazione di promozione sociale, nata per offrire dei supporti alla cittadinanza, dai percorsi di comunicazione alla formazione di spazi d’incontro e collaborazione. Promuove inoltre l’attenzione e la cura al benessere psicosociale e previene l’esposizione, accentuata dalla frenesia della quotidianità contemporanea, a quei parametri di rischio che compromettono la salute mentale collettiva. Fra le iniziative culturali promosse quest’anno troviamo uno sportello psicologico a tariffe sociali, dando così la possibilità di usufruire di questa risorsa anche a chi non potrebbe permetterselo grazie all’introduzione di prezzi calmierati, offrendo una forma di ascolto, orientamento e sostegno che possa essere accessibile a chiunque ne senta il bisogno.

Sono previsti inoltre percorsi di ginnastica mentale, oltre a incontri di gruppo per allenare memoria, linguaggio e attenzione: incontri che saranno attivati per garantire un sano invecchiamento a chi si avvia nella terza età. In cantiere anche esperienze sensoriali nella natura abbinate a pratiche di mindfullness per richiamare l’attenzione sull’hic et nunc, abbinando lo sviluppo della consapevolezza sul benessere della propria sfera individuale al richiamo di una connessione totalizzante con l’ambiente.

Ancora più rilevante sarà il festival “Voci plurali”, che si terrà da sabato 15 a domenica 16 novembre, portando al centro del dibattito culturale temi attinenti alla parità di genere e dell’inclusione, auspicando di coinvolgere l’intera comunità cesenate mediante attività di workshop, talk, musica e intrattenimento. Il festival si svolgerà alla sala Auser in via Mura Eugenio.