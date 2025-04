Cesena, il “Festival Malatestiano della Libertà” rilancia con tre giornate dall’11 al 13 aprile

Da venerdì 11 a domenica 13 aprile, in sessioni pomeridiane e il sabato anche mattutine, torna a Cesena il Festival Malatestiano della Libertà promosso da Nazione Futura, e in particolare dal suo presidente Francesco Giubilei, Confcommercio e l’associazione ‘Valori e Libertà’. La rassegna mette in luce il radicamento a Cesena e la grande stagione di sviluppo culturale e urbanistico che la signoria illuminata di Novello produsse per la nostra città.

20 ospiti, divisi fra giornalisti di testate nazionali, esperti delle singole materie che verranno trattate, esponenti della cultura e della scena politica italiana, si alterneranno negli spazi dell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana per dibattere sulle tematiche che più, oggi, animano l’opinione pubblica.

Il fatto che sia un festival ‘della libertà’ mette a fuoco il tema dominante della serie di incontri e confronti che si articoleranno per i tre giorni. La libertà come l’aria che respiriamo, senza la quale non si può vivere: personale, politica ed economica. Discutere su come la libertà è promossa e salvaguardata in una delle stagioni geopolitiche più complesse dell’era contemporanea, come quella attuale, è un’opera importante e meritoria.

Nei vari panel verranno affrontate le correlazioni tra libertà e politica estera; libertà e giustizia; libertà e politicamente scorretto; libertà e ambiente. A dibattere saranno prestigiosi intellettuali, saggisti e giornalisti di alta levatura e notorietà che nobiliteranno ancora di più la terza edizione della kermesse. Fare veicolare le idee, stimolare il dibattito, riflettere sulle grandi categorie della convivenza sociale e della politica può offrire spunti significativi per il miglioramento della situazione esistente e produrre le riforme necessarie al miglioramento della società.

“Il Festival Malatestiano – commenta il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei – giunge alla terza edizione e si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale cesenate. Quest’anno i panel sono particolarmente ricchi di ospiti e, visto il successo delle dizioni passate, abbiamo deciso di realizzare l’evento su tre giornate invece di due. Grazie a ’Valori e Libertà’ e Confcommercio per la loro imprescindibile collaborazione nella realizzazione del festival”.