Cesena, il festival “Agorà” si allarga con 5 eventi “Extra” al Foro e laboratori “Kids” in biblioteca dal 6 all’8 novembre

Il festival culturale “Agorà”, che l’anno scorso ha totalizzato oltre 9mila presenze alle conferenze tenute da ospiti di primo piano, si fa in quattro. La seconda edizione dell’iniziativa, sotto la regia della casa editrice Laterza e del Comune e in collaborazione con Ert, tornerà ad animare il centro da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Ma oltre all’antipasto di “Agorà off”, 13 stimolanti incontri con gli autori che si sono tenuti dal 16 al 31 ottobre nelle librerie cittadine, il festival si è arricchito con due nuove “appendici” creative molto interessanti.

Una è “Agorà Kids” e guarda ai bambini, l’altra è “Agorà Extra”, cinque appuntamenti gratuiti che si svolgeranno all’interno del Foro annonario negli stessi giorni degli eventi del cartellone principale.

Questo secondo programma, promosso dalle realtà aderenti al progetto “StraForo” (realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni Chorus, Spazio Marte, Retro Pop Live, MulinArte e Sunset Studio), va ad aggiungere alle classiche conferenze e conversazioni nuovi linguaggi espressivi ed artistici, spaziando dalla poesia performativa al jazz, dalla danza contemporanea alla musica elettronica.

“Agorà Extra”

Il primo evento di “Agorà Extra” è in programma venerdì 6 novembre, alle 21.30, con “Voceversa Poetry Slam”, una gara di poesia performativa in cui sei poeti e poetesse si sfideranno in due manche e una finale. Sarà il pubblico a decretare il vincitore. Le iscrizioni sono aperte a tutti, scrivendo a info@voceversa.org.

Sabato 7 novembre sarà la volta di due iniziative a cura di “Chorus Institute of Musical Arts”. Alle 18.30 spazio alla musica con “Blue Experience-Live Jazz Trio”. Il chitarrista e compositore cesenate Massimiliano “Max” Biondi presenterà dal vivo il suo primo album in studio, un progetto che intreccia jazz contemporaneo, sonorità elettriche e radici blues, lasciando ampio spazio all’improvvisazione.

La giornata proseguirà alle 20 con una jam session jazz aperta a tutti i musicisti che desiderano salire sul palco. Accompagnati dalla resident band, i partecipanti potranno condividere la propria musica attraverso standard jazz e momenti di improvvisazione collettiva, in uno spazio dedicato all’incontro e alla collaborazione artistica.

Domenica 8 novembre, alle 17, sarà la volta di “Tra-Tutto esiste in relazione”, performance di danza moderna e contemporanea interpretata dai una cinquantina di allieve e allievi (da quelli che frequentano le medie ai più grandi) di “Rapsodia Danza”, la scuola condotta dalle sorelle Teresa e Marta Garaffoni. Cinque coreografie racconteranno, col movimento dei corpi ma anche con introduzioni basate sulla parola, vari aspetti della realtà, in molti casi al centro delle conferenze di “Agorà”: dalla Resistenza al valore degli alberi, dall’alienazione degli esseri umani alle relazioni invisibili che li legano gli uni agli altri e al pianeta che condividono.

Alle 18.30 dello stesso giorno, a chiudere il programma di “Agorà Extra”, sarà la performance del duo Aldolà Chivalà, evento a cura di “Retro Pop Live”. Lo spettacolo messo in scena unisce musica elettronica, poesia slam in dialetto napoletano e videomapping visionario.

“Agorà Kids”

Con uno sguardo al mondo dell’infanzia, ha preso forma anche “Agorà Kids”, il cui filo conduttore è “Le parole prendono vita”. Si tratta di un laboratorio creativo che si svolgerà alla Biblioteca Malatestiana venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle 16.30 alle 19, in contemporanea con “Agorà”. Pensato per i più piccoli, il percorso si ispira alle idee e alla fantasia di Bruno Munari e Mario Lodi, due figure fondamentali nel mondo della creatività, dell’educazione e della pedagogia. Attraverso parole, immagini e immaginazione, i piccoli partecipanti saranno invitati a sperimentare il linguaggio in modo libero e divertente, inventando storie, giocando con le parole e scoprendo come la creatività possa trasformare anche gli elementi più semplici in nuove possibilità espressive.

Questa nuova iniziativa è stata pensata anche per un’esigenza concreta: permettere ai genitori di partecipare agli appuntamenti del festival sapendo che, nello stesso momento, i propri figli sono coinvolti in un’attività stimolante e divertente. La contemporaneità degli orari consente così alle famiglie di vivere pienamente “Agorà”, conciliando l’interesse per gli incontri culturali con le esigenze dei più piccoli. L’iniziativa è organizzata da “Progetto 11” e dal Comune, con il sostegno delle associazioni di categoria e di “Alchemico Tre”.