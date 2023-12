Cesena, il dipinto di Pietro Labruzzi è tornato alla Malatestiana

Dopo essere stato restaurato, il dipinto di Pietro Labruzzi raffigurante “Pio VII con i cardinali Galeffi e Locatelli e monsignor Locatelli” è ora nuovamente fruibile. In questi giorni la ditta Masservice di Bologna, alla presenza della restauratrice Letizia Antoniacci, ha riposizionato l’opera lungo lo scalone della Biblioteca Malatestiana collocandola però sul lato opposto rispetto a quello precedente per una migliore visibilità e a tutela del dipinto stesso.

Nel mese di novembre, a seguito di un’infiltrazione d’acqua che interessava la parete su cui era collocato, il dipinto era stato sottoposto a un intervento di manutenzione. Da un’analisi di dettaglio la superficie è risultata coperta da un sottile strato di depositi atmosferici e opacizzata da alcune macchie. Una volta ultimate le indagini preliminari, sono stati avviati i lavori di manutenzione consistenti in una leggera pulitura superficiale per la rimozione dei depositi atmosferici e delle macchie, correzione dei vecchi ritocchi alterati con colori a vernice per restauro e leggera verniciatura protettiva superficiale. Si tratta di un intervento di valorizzazione particolarmente delicato e importante che garantirà all’opera piena integrità, la conservazione nel tempo e la migliore fruibilità.

I lavori di restauro sono stati assegnati ed eseguiti dal laboratorio di Maria Letizia Antoniacci di Faenza, operatore economico in possesso di una significativa esperienza pluriennale nell’ambito del restauro di dipinti in territorio romagnolo che vanta un’esperienza trentennale nell’ambito del restauro di dipinti con Soprintendenze, enti pubblici, privati e aziende. Dopo aver effettuato una valutazione del dipinto, la restauratrice ha presentato un progetto di intervento sottoposto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna.

L’opera realizzata da Pietro Labruzzi probabilmente nel 1803 fa parte del patrimonio artistico-culturale del Comune di Cesena e raffigura papa Pio VII Chiaramonti, di cui quest’anno ricorre il bicentenario dalla morte. Si tratta di un olio su tela di grandi dimensioni che si trova all’interno del complesso della Biblioteca Malatestiana, lungo lo scalone che conduce alla parte antica, e per questo ammirato ogni giorno da tanti visitatori e fruitori di questi luoghi. La scena si svolge, con ogni probabilità, nella sala del trono del Palazzo Vaticano. In posizione più elevata e centrale siede il pontefice. Gli sono accanto tre ecclesiastici della sua corte uno seduto, il cardinale Locatelli, gli altri due in piedi disposti ai lati (monsignor Locatelli a sinistra e il cardinale Galeffi a destra). Il dipinto potrebbe essere stato eseguito in ricordo dell’elezione, nel 1803, al cardinalato dei due vescovi di origine cesenate.