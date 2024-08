Cesena, il decano dei parrucchieri va in pensione, ma una dipendente porterà avanti l’attività

Il decano dei parrucchieri di Cesena lascia ma la sua eredità verrà immediatamente raccolta. Gilberto Zanotti sabato ha chiuso la saracinesca per l’ultima volta prima della meritatissima pensione. L’aveva alzata per la prima volta 57 anni fa assieme alla moglie Anna Landi.

La coppia, che vive a Villachiaviche, è originaria di Cervia ed il marchio Anna & Gilberto è di certo tra i più conosciuti e riconosciuti a Cesena. Proprio a Cervia avevano iniziato a lavorare assieme per poi trasferirsi nel negozio attuale, quello di viale Abruzzi. Anna & Gilberto hanno occupato anche altri spazi a Cesena. Ad un certo punto della carriera lavorativa si erano spostati più al centro di Cesena, in piazza Almerici, dove sono rimasti alcuni anni prima di tornare in viale Abruzzi dove hanno continuato ad avere la medesima affezionata clientela.

Anna era già andata in pensione una decina di anni fa mentre per Gilberto la pensione è arrivata con la giornata di sabato.

Nel tempo Anna & Gilberto non sono stati mai soli al lavoro. Tante le collaboratrici che hanno cresciuto ed avuto al fianco anche per cercare di tramandare l’arte artigiana del parrucchiere e della parrucchiera e per poter soddisfare sempre un numero alto di clientela.

Una delle ex lavoranti, Ilaria Dovere, ora raccoglierà l’eredità di Anna e Gilberto nel negozio di viale Abruzzi. La nuova avventura imprenditoriale si chiamerà Glow-Up e prenderà il via a settembre dopo che l’esercizio commerciale attuale sarà il parte oggetto di restyling. Il personale al lavoro sarà lo stesso che ha finora caratterizzato il negozio Anna & Gilberto perché Ilaria ha deciso di tenere con sé la medesima squadra al completo. La giornata dei saluti è stata naturalmente festosa e per Gilberto Zanotti è stata anche l’occasione per salutare tutti e ricevere una targa a ricordo della lunga e proficua carriera lavorativa.