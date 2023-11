Cesena, il Cubo scolastico protegge i suoi cortili dall’invasione di sbandati e malintenzionati

Potrebbe essere vicinissima la fine di un incubo per chi frequenta il Cubo, a due passi dalla stazione, che ospita il liceo classico “Monti” e il liceo linguistico “Alpi”. In questi giorni sono in fase di installazione nuove porte automatizzate che dovrebbero rendere più sicuro e più facilmente gestibile l’accesso alla corte scolastica, che troppo spesso viene “invasa” da sbandati o malintenzionati negli orari extrascolastici.

Da tempo vengono segnalate scene di degrado nei dintorni del Cubo. Soprattutto nel parcheggio sotterraneo, dove più volte i docenti e il resto del personale scolastico hanno lamentato di essersi imbattuti in impressionanti chiazze di sangue, maleodoranti tracce di bisogni fisiologici, bottiglie di alcolici svuotate e a volte rotte e cartoni e stracci sporchi lasciati per terra da persone che vivono ai margini.

Fin da quando è stato costruito, quell’edificio scolastico, che ha parecchi pertugi a portata di mano, si è mostrato vulnerabile ad esterni intenzionati a servirsene in modo improprio, soprattutto di sera e di notte. Secondo alcune segnalazioni, anche per smerciare droga oppure assumerla, oltre che per lasciarsi andare a intemperanze varie restando lontano da occhi indiscreti.

Adesso la realizzazione di porte solide e con sistemi di temporizzazione che ne consentiranno una chiusura più agevole e certa dovrebbe porre fine a certe situazioni, che hanno sempre destato anche un po’ di preoccupazione per la sicurezza personale, al di là del fastidio sporcizia e della mancanza di decoro.

Il cartello di cantiere indica che entro la fine di questa settimana l’impresa Alessandrini, che si è messa al lavoro qualche giorno fa, completerà la realizzazione delle nuove protezioni, che dovrebbero garantire più tranquillità negli spazi esterni ai licei. Il costo è dell’intervento supera i 40mila euro.