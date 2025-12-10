Cesena, il Coro Cai in “Luce di Natale” sabato 13 dicembre a Ponte Pietra

Il Coro Cai Cesena invita la cittadinanza al concerto natalizio “Luce di Natale”, che si terrà sabato 13 dicembre alle 21 presso la chiesa di Ponte Pietra di Cesena. Il coro è formato da 25 soci della sezione Cai di Cesena, con la partecipazione del tenore Paolo Gabellini. Maestra di coro è Barbara Amaduzzi, alla tastiera il maestro Terzo Campana. Il programma propone canti della tradizione alpina e popolare dedicati al Natale, in un percorso musicale che unisce atmosfere intense e momenti di autentica spiritualità. Ingresso libero.

