Cesena, il concertone di Radio Studio Delta live domenica 28 settembre in piazza del Popolo

Aloia, Cioffi, DjNuzzle, Ivana Spagna, Michele Bravi, Nashley, Tancredi, Trigno, Betta Lemme, Crytical, Federica Abbate, MarLucas, Mida, Niveo, Simone Bernini e The Kolors. Saranno questi gli artisti che domenica 28 settembre, dalle ore 20, si alterneranno sul palco di piazza del Popolo regalando al grande pubblico una serata di musica live tutta da vivere. Ad aprire il concerto, proposto dal Comune di Cesena e da Radio Studio Delta Live saranno inoltre due artisti locali: Claudia Macori, cantautrice, chitarrista classica, anche concorrente della seconda edizione di X Factor Italia (2009), e Filippo Rigoni, che all’età di 15 anni ha partecipato a Io Canto Generation (seconda edizione), talent show televisivo su Canale 5.

“L’attesa cresce – commenta l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari – perché per la nostra città questo evento rappresenta, di fatto, un grande ritorno. Dopo anni in cui le luci della musica dal vivo di Radio Studio Delta si erano spente, grazie a una collaborazione sinergica tra il team dell’emittente radiofonica e gli uffici comunali, abbiamo messo a punto una proposta capace di coinvolgere e intrattenere un pubblico realmente variegato. L’evento prenderà il via alle ore 20:00, ma il centro città sarà già animato sin dal mattino da iniziative culturali, mostre nelle gallerie d’arte del Ridotto e della Pescheria, e dalla tradizionale offerta enogastronomica delle attività locali. A partire dalle 20:00, i dj di Radio Studio Delta si alterneranno con animazione e distribuzione di gadget, creando un’atmosfera coinvolgente, ottima per accompagnare la piazza al momento in cui i grandi nomi della musica saliranno sul palco. Sarà una bella festa per il nostro centro storico”.

L’evento, organizzato e proposto dall’Unione dei Comuni Valle del Savio e dal Comune di Cesena insieme a Radio Studio Delta, è reso possibile grazie al contributo e al supporto di sponsor locali, quali: Alba Costruzioni, Sistemifotovoltaici.com, MariAlti, Al Foro Conad Cesena, BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Glass Drive, Centrale del Latte Cesena e Zinca S.r.l. Studio Delta Live, la festa di tutti e per tutti all’insegna della musica e della condivisione.