Cesena, il Comune vende tre terreni edificabili a prezzi vantaggiosi, ecco dove sono

Con l’obiettivo di incrementare e diversificare l’offerta abitativa di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e sociale (Ers), l’Amministrazione comunale di Cesena nel corso degli anni ha dato il via a vari progetti di sviluppo delle politiche abitative con lo scopo di ampliare la proposta di alloggi sul territorio da affittare o acquistare a prezzi calmierati rispetto alla media di mercato. È questo il caso dei 40 appartamenti realizzati a Martorano (10), Case Finali (4 alloggi), Ponte Pietra (8 alloggi), San Vittore (6 alloggi), Calisese (4) e via Parini (8).

Considerando l’attuale contesto caratterizzato da una crescente crisi legata alla mancanza assoluta di appartamenti e con lo scopo di far fronte alla grave difficoltà abitativa diffusa sul territorio comunale, la Giunta ha approvato una delibera contenente le linee strategiche e di intervento per nuove opere di edilizia convenzionata da realizzare – a seguito di alienazione – in tre distinti lotti comunali, a San Mauro e a Sant’Egidio, in via Assano (2 comparti). In questo caso la governance dell’intero processo, dalla vendita dei lotti alla determinazione dei prezzi di vendita dei singoli alloggi (circa 70 quelli previsti), sarà gestita dal Comune.

“È questa – commenta il sindaco Enzo Lattuca – un’importante azione volta ad implementare il patrimonio immobiliare indirizzato alle fasce di popolazione che non sono nelle condizioni di poter sostenere i costi per l’acquisto in proprietà o i canoni dilocazione ai prezzi di mercato. Sulla base delle esperienze positive avviate a Martorano, Case Finali, Ponte Pietra, San Vittore e, per ultimo, a Calisese, intendiamo ora riproporre questo modello in altre tre aree cittadine, che consideriamo appetibili per posizione, con lo scopo di immettere sul mercato immobiliare ulteriori soluzioni abitative. Il riferimento è ai comparti di San Mauro e di Sant’Egidio oggi di proprietà dell’Ente e che potrebbero essere alienati a questo scopo”.

Per edilizia convenzionata si intende una forma di edilizia popolare che realizza immobili da vendere a prezzi vantaggiosi e più bassi rispetto al mercato, a favore di famiglie a basso reddito. L’Amministrazione comunale intende vendere le tre aree a destinazione vincolata a soggetti privati con cui poi sarà sottoscritta un’apposita convenzione per la vendita o locazione in edilizia convenzionata degli alloggi tramite specifico Bando. Con i proventi recuperati dalla cessione delle aree, una volta terminati i lavori, l’Ente acquisterà gli alloggi senza dover corrispondere gli oneri di urbanizzazione, corrispondenti a 1.500.000,00 euro, che saranno versati dal soggetto esecutore a cui viene richiesto di costruire gli alloggi e di venderli a costo calmierato.