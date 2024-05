Cesena, il Comune mette all’asta 5 immobili a Cesenatico, Diegaro e Bagnile

In qualità di proprietario, il Comune di Cesena ha indetto un’asta pubblica per la vendita, in lotti distinti, di cinque immobili siti a Cesena e Cesenatico. Prosegue in questo modo il piano di alienazioni messo in atto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il suo patrimonio immobiliare e di investire le risorse ricavate dalle vendite in interventi strutturali di realizzazione e di manutenzione degli edifici pubblici: tra cui scuole, impianti sportivi ed infrastrutture stradali.

Gli immobili interessati sono: podere “Villalta 1”, terreno agricolo sito a Cesenatico in via Carlona 51, con un prezzo a base d’asta di 144.300,00 euro; il fabbricato colonico “Villalta 1” in Via Carlona 51 con una superficie complessiva è di 2493 metri quadrati, a cui si aggiungono i 560 metri quadri in comproprietà con il lotto 1 (terreno agricolo), e un prezzo d’asta di 75.100,00 euro, il fabbricato “Diegaro 4”, via Emilia Ponente 4354, a Cesena, con ampia area pertinenziale, per una superficie complessiva di 3149 metri quadrati, e una base d’asta di 201.000,00 euro, il fabbricato collabente “Burlia”, a Bagnile, via Prima del Cane 431, con area pertinenziale, per una superficie complessiva di 2707 metri quadrati e una base d’asta di 78.400,00 euro, il podere “Marano 5”, terreno agricolo sito a Cesena in via San Tomaso, con un prezzo a base d’asta di 226.100,00 euro.

Ulteriori informazioni riguardante i cinque immobili oggetto dell’asta sono reperibili sul sito dell’Ente, alla sezione Avviso (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/asta-pubblica-per-la-vendita-di-n-5-immobili-siti-a-cesena-cesenatico/). È possibile presentare le offerte entro le ore 13:00 di giovedì 20 giugno 2024. L’asta si terrà il 21 giugno 2024, alle ore 08:30. Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio Patrimonio: 0547 356474. Per concordare un sopralluogo invece: 0547/356597 - 356805.