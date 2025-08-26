Cesena. Il Comune interviene su tre strade vicinali

Il Comune di Cesena ha approvato un finanziamento per la manutenzione straordinaria di tre strade vicinali ad uso pubblico: via Faraona, via Casalecchio e via Vigona.

L’amministrazione comunale ha deciso di contribuire con il 20% della spesa complessiva, pari a 7.261,44 euro. L’intervento, richiesto dai proprietari delle aree confinanti, riguarda la manutenzione del fondo stradale per migliorare la percorribilità e la sicurezza.

Le strade vicinali interessate sono:

Via Faraona: 600 metri, da via Madonna dell’Olivo all’incrocio con via Casalecchio e via Vigona.

Via Casalecchio: 770 metri, a partire da via Faraona.

Via Vigona: 200 metri, a partire da via Faraona.

L’intervento è cruciale per garantire un accesso sicuro alle abitazioni, alle aziende agricole e ai terreni privati, contribuendo al miglioramento generale della rete stradale secondaria. A Cesena, le 315 strade vicinali si estendono per un totale di 285 chilometri, di cui 113 chilometri sono gestiti dai consorzi stradali. Sebbene siano di proprietà privata, sono aperte al pubblico transito.