Cesena, il Comune festeggia i giovani talenti del basket della “Livio Neri”

Si sono distinti portando a casa il tanto ambito oro. Al Trofeo Coni, organizzato in Sicilia da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, a cui hanno preso parte 4.500 atleti e tecnici, 39 federazioni sportive nazionali, 5 discipline sportive associate, e tutte le regioni d’Italia, era presente anche una delegazione di atleti cesenati che ha garantito all’Emilia-Romagna un primato senza precedenti.

La Federazione Italiana Pallacanestro in Emilia Romagna è stata rappresentata dalla “Livio Neri” e da 4 promettenti atleti che stanno crescendo nel vivaio della società del presidente Carlo Venturi: Cornelio Giovannini, Riccardo Scardovi, Febe Gardelli, Tasnim Gherairi. In questo contesto competitivo, ma anche di gioco, per la prima volta nella storia si è aggiudicata il trofeo l’Emilia Romagna presieduta da Andrea Dondi, seguita ad appena 4 punti di distanza dalla Sicilia, che a sua volta ha preceduto il Friuli Venezia Giulia. Ad applaudire i ragazzi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.