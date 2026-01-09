Cesena, il Comune e il trasferimento degli studenti della “Anna Frank”: “Il meteo ha influito, sempre disponibili a un confronto con i genitori”

“Dal 7 gennaio, data di ripartenza dell’anno scolastico e di avvio delle lezioni a palazzo Mazzini Marinelli da parte degli studenti della scuola ‘Anna Frank’ monitoriamo quotidianamente gli spostamenti degli alunni dalle piazzole di partenza delle navette del trasporto pubblico scolastico fino all’area a ridosso delle mura storiche, in centro città”. Così l’amministrazione comunale di Cesena in una nota dopo i primi giorni passati dopo il cambio di sede: “Sono stati giorni complessi - continua la nota - caratterizzati da precipitazioni nevose che hanno inevitabilmente rallentato gli spostamenti di tutti, causando anche alcuni ritardi del trasporto pubblico, in questo caso più che comprensibili. Anche questa mattina, come confermato dagli assessori e dai tecnici comunali presenti alla piazzola del ‘Montefiore’ alle ore 7.30, una navetta su tre ha registrato qualche minuto di ritardo”.

“È evidente - continua la nota - che l’organizzazione generale abbia risentito delle condizioni meteorologiche avverse, ma è altrettanto chiaro che, così come avvenuto lo scorso anno con la scuola di ‘Viale della Resistenza’, i cui studenti erano stati trasferiti a palazzo Mazzini Marinelli per consentire l’esecuzione dei lavori, sia necessario un periodo di assestamento per garantire a studenti, famiglie, insegnanti e operatori scolastici una gestione serena ed efficace fino alla conclusione dell’anno scolastico. Si tratta di una fase passeggera e fisiologica. È chiaro che, per qualcuno, ogni occasione diventa motivo di visibilità personale sulle testate online e cartacee, ma ciò che sta realmente a cuore all’Amministrazione comunale è la serenità delle famiglie. Proprio per questo si conferma la piena disponibilità a un confronto diretto, così come avvenuto fin dal mese di novembre, ovvero dal momento in cui si sono tenuti i primi incontri con il Consiglio di Istituto e con la Dirigenza scolastica in merito alle attività riguardanti il trasloco temporaneo”.