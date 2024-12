Cesena, il Comune apre tre scuole elementari anche di pomeriggio per 2 ore cinque giorni alla settimana

Potenziare l’offerta e le opportunità formative dentro e fuori la scuola in un’ottica di inclusione sociale, e fornire supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, tramite il coinvolgimento della società civile. Si basa su questi precisi presupposti il progetto “Oltre la campanella”, proposto dall’amministrazione comunale, d’intesa con tutti i soggetti e le realtà cittadine aderenti al percorso “Evviva, la città si fa scuola”, con l’obiettivo di concentrare buona parte delle attività pomeridiane partecipate dalle ragazze e dai ragazzi negli ambienti scolastici.

Sviluppando questa progettualità l’amministrazione comunale, per cominciare, ha individuato tre scuole da cui avviare la sperimentazione. Si tratta delle primarie di San Giorgio, San Vittore e di Pievesestina che saranno interessate da un avviso pubblico relativo all’assegnazione degli spazi in orario extrascolastico, per il periodo marzo-giugno 2025, alle associazioni interessate.

“Oltre la campanella” mira a potenziare il ruolo della scuola, e dei relativi spazi scolastici, all’interno della nostra comunità, ma anche di favorire l’organizzazione delle famiglie. Pianificando le attività fino al pomeriggio si vuole dare modo a genitori e nonni di definire gli impegni lavorativi e personali nel corso dell’intera giornata certi che figli e nipoti siano in un ambiente sicuro come quello scolastico. A questo proposito, nell’ambito di una prima sperimentazione legata al prossimo anno, il Comune si rivolge alle associazioni del territorio che lavorano con i ragazzi in età scolare sollecitandole a prendere parte al bando, aperto fino al 12 gennaio 2025, e mettendo a disposizione i locali nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, dove poter svolgere attività di socializzazione, di laboratorio, ludico-ricreative, culturali, artistiche e formative, oltre l’orario scolastico.

Gli spazi saranno concessi dal Comune in orario extrascolastico, nella fascia oraria dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì. I giovani corsisti potranno uscire dall’ambiente scolastico dalle 17.30. Tutte le attività dovranno comunque essere legate al calendario scolastico, pertanto saranno sospese in corrispondenza delle festività e dei periodi di chiusura delle scuole.

Gli enti del terzo settore e le associazioni o società sportive dilettantistiche che otterranno l’assegnazione dei locali potranno svolgere le attività da loro proposte senza dover versare al Comune di Cesena, proprietario degli immobili, alcun importo economico. La partecipazione ai corsi da parte delle famiglie dovrà essere a titolo gratuito, salvo copertura delle spese vive necessarie per la mera gestione delle attività, secondo quanto maggiormente dettagliato nella convenzione che sarà sottoscritta tra gli assegnatari e il Comune. Tutti gli altri dettagli sono contenuti nel testo dell’Avviso pubblico reperibile al seguente link sul sito web del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/avviso-pubblico-oltre-la-campanella/.