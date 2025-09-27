Cesena, il Comune annuncia: “Oltre 200 nuovi alberi in arrivo”, ecco dove saranno piantati

Cesena
  • 27 settembre 2025
Il Comune di Cesena in una nota annuncia la piantumazione di più di 200 nuovi alberi.

La nuova piantumazione, che risponde anche a segnalazioni e richieste specifiche da parte dei cittadini, interesserà numerose zone del Comune, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e rendere più vivibili le aree urbane soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. I nuovi alberi saranno distribuiti in diversi quartieri: Case Finali, Case Missiroli, Centro, Ippodromo, Le Terrazze, Fiorita, Lizzano, Macerone, Madonna delle Rose, Osservanza, Ponte Abbadesse, Ponte Nuovo, San Mauro, San Rocco e Vigne.

“È questo – commentano gli assessori ai Lavori Pubblici Christian Castorri e alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – un intervento diffuso e significativo per tutta la città che interesserà anche strade come via Certaldo, dove si è recentemente proceduto all’abbattimento di alcuni esemplari. In molti casi, invece, l’azione sarà mirata a potenziare il patrimonio arboreo di parchi pubblici, aree verdi adiacenti a edifici scolastici e spazi comunali. Non si tratta di un progetto isolato ma di un’azione che si concretizza in piena armonia con altre progettualità avviate sul territorio dal settore Ambiente e dall’Ufficio Verde Pubblico: penso ai due boschi nati nell’area delle Concessionarie, alle attività di messa a dimora che coinvolgono le scuole ed enti del terzo settore ma anche agli alberi che annualmente piantiamo per omaggiare i nuovi nati in città”.

L’intervento straordinario comporta un investimento complessivo di 228 mila euro, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso la sostenibilità ambientale, la tutela del verde urbano e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Nel corso degli ultimi anni, nello specifico dal 2019 al 2024, i parchi e i giardini comunali di Cesena hanno registrato un importante sviluppo di superficie: si è arrivati infatti a 4.011.135,00 metri quadri, con prevalenza dei parchi attrezzati, in cui i cittadini organizzano iniziative e svolgono attività di diverso tipo, dalle sportive a quelle ricreative-culturali, e del verde storico-culturale (è questo il caso dei centralissimi Giardini pubblici e del parco letterario di Villa Silvia Carducci). Complessivamente, il patrimonio delle aree verdi (ben 430, a cui si sommano le aree scolastiche) è cresciuto di oltre 17 ettari e sono stati messi a dimora oltre 5.155 nuovi alberi.

