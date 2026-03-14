Cesena, il Comitato alluvionati: “Prioritario rifare il Ponte Nuovo”

Per Cesena la priorità è rifare il Ponte Nuovo sul Savio, per evitare futuri allagamenti del centro città. A ribadirlo è il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio, che mercoledì scorso ha incontrato l’Autorità di Bacino del Po per discutere del progetto di variante al Pai Po. Il comitato ha infatti presentato 30 pagine di osservazioni, per un totale di 46 punti, di cui molti con domande multiple. E poi ha chiesto un incontro all’Autorità per approfondire le questioni. Ne è nato un confronto di quasi quattro ore, riferisce il comitato, durante il quale è stato preso in esame però “solo un terzo dei quesiti posti”. Inoltre, non tutte le risposte “sono state esaustive e soddisfacenti”. Per quanto riguarda Cesena, in particolare, il comitato degli alluvionati cita i calcoli fatti nel Pai, dai quali “si evince che, con le simulazioni in un tempo di ritorno di 50 anni, l’acqua che potrebbe transitare verso il centro città sarebbe di mille metri cubi al secondo, mentre tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo la portata è compromessa” per vari ostacoli e raggiunge “al massimo i 350 metri cubi al secondo. Quello che ci lascia perplessi è che queste cose le ripetiamo dal 2023- dice il comitato - ma abbiamo sempre avuto risposte negative. Ora sono scritte nere su bianco sul nuovo Pai”. Il rifacimento del ponte è dunque “una cosa prioritaria per salvaguardare il centro cittadino: abbiamo la nostra idea di come dovrebbe essere fatto, sarebbe bello poterlo esporlo in maniera seria”.