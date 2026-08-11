Cesena, il Cinema San Biagio in cerca di un gestore: l’obiettivo è riaprire attraverso i finanziamenti

Sulla carta, sarebbe un’occasione ghiotta per chi volesse prendere in concessione la porzione del complesso San Biagio di via Aldini dove si trovano due sale proiezioni non più attive da 7 anni. Anche ora che è chiuso viene a costare 60mila euro all’anno, anche perché è di proprietà di Asp, che riceve i canoni d’affitto dal Comune. Riaprendolo, la spesa sarebbe forse attorno a 200mila euro annui. Ma per rendere economicamente sostenibile un’operazione del genere non può bastare fare una proiezione cinematografica serale. Come riportato dal “Corriere”, l’idea dell’assessore Acerbi è di sfruttare maggiormente le potenzialità di quella struttura, utilizzandola una decina di ore al giorno, non solo per programmare film d’essai ma anche altre iniziative culturali: musica da camera, corsi di formazione, prove di compagnie teatrali, laboratori e seminari con le scuole, danza, corsi di arte o di fotografia, solo per fare alcuni esempi. Tutto ciò potrebbe generare gli introiti necessari a fare quadrare i conti di un accordo con privati interessati a raccogliere la sfida, che è facile prevedere che possa essere qualche cordata di più associazioni o imprese culturali.