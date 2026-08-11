Cesena, il Cinema San Biagio in cerca di un gestore: l’obiettivo è riaprire attraverso i finanziamenti

I tempi sono molto stretti, perché la scadenza delle domande è stata fissata per il prossimo 2 novembre, ma bisogna cercare di farcela, perché a Bologna la Giunta De Pascale ha deciso di mettere a disposizione, tramite un bando, 3,5 milioni di euro a sostegno delle imprese che gestiscono sale cinematografiche, teatrali e musicali. Si tratta di fondi finalizzati a sostenere investimenti destinati a migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità di quegli spazi. I destinatari non sono Comuni o altri enti pubblici, ma privati che vogliano portare avanti progetti in quell’ambito con un investimento minimo di 60mila euro. Il contributo previsto verrà concesso, a fondo perduto, nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65% in casi di proposte particolarmente meritevoli. Obiettivo: incentivare il rinnovo delle dotazioni tecnologiche e degli impianti, la digitalizzazione dei processi gestionali e dei servizi rivolti al pubblico, il miglioramento degli arredi e degli allestimenti, l’introduzione di soluzioni per favorire l’accessibilità delle persone con disabilità e la realizzazione di interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed efficientamento energetico degli spazi. Il contributo massimo concedibile è pari a 150mila euro per progetto.