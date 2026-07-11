Cesena, il cinema risplende con le foto d’autore: “Cliciak” ha incoronato le migliori

Questo pomeriggio la Galleria d’arte del Ridotto ha ospitato la cerimonia di premiazione della 29a edizione di “Cliciak-Scatti di cinema”, il concorso nazionale dedicato alla fotografia di scena, promosso dal Comune di Cesena. Un appuntamento ormai consolidato, unico nel panorama italiano, che da valorizza il lavoro dei fotografi di scena e contribuisce alla costruzione di una preziosa fototeca del cinema italiano contemporaneo. Al momento hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi e il direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana, Paolo Zanfini.

«Nel corso dell’estate le Gallerie d’arte comunali e la sezione moderna della Biblioteca Malatestiana – commenta l’Assessore alla Cultura, Camillo Acerbi – rendono omaggio al cinema nelle sue molteplici espressioni, dialogando con le piazze e gli spazi all’aperto che, a loro volta, ospitano incontri, talk pomeridiani con attori e registi e proiezioni serali. Il cinema è infatti uno dei grandi protagonisti della proposta culturale cittadina, forte di una lunga tradizione che continuiamo a rinnovare ogni anno. Accogliere i fotografi di scena nell’ambito del nostro concorso nazionale rappresenta un valore aggiunto, perché consente a Cesena di riconoscere e promuovere il lavoro di tutte le maestranze che contribuiscono alla realizzazione di un’opera cinematografica. L’edizione 2026 di “Cliciak” ha fatto registrare numeri di grande rilievo: 2.042 fotografie presentate da 41 fotografi, a documentazione di 77 set tra film, serie televisive e cortometraggi, valutate da una giuria specializzata. Immagini che ora andranno ad arricchire il già grande patrimonio archivistico del Centro Cinema Città di Cesena, trasformandolo sempre più in un autentico scrigno della memoria e della storia del cinema».

I premiati

Il Premio per la miglior fotografia è stato assegnato a Simone Falso per lo scatto realizzato sul set di ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai. Le segnalazioni della categoria sono andate ad Andrea Miconi per ‘Le cose non dette’ di Gabriele Muccino e a Mercedes Corveddu per “The Lunch. A Letter to America”, di Gianluca Vassallo. Per la miglior serie fotografica cinema, il riconoscimento è andato a Daniele Coricciati per il film “Vita mia”, di Edoardo Winspeare. Le segnalazioni sono state attribuite a Mattia Comuzzi per “La valle dei sorrisi”, di Paolo Strippoli, e a Paolo Ciriello per “Gli occhi degli altri”, di Andrea De Sica.

Nella sezione dedicata alla televisione, il premio per la miglior serie fotografica tv è stato conquistato da Gianni Fiorito per ‘Noi del Rione Sanità’ di Luca Miniero. Segnalazioni a Francesca Cassaro per “Petra 3” di Maria Sole Tognazzi e ad Azzurra Primavera per “Il giudice e i suoi assassini” di Michele Placido. Tra i riconoscimenti speciali, il Premio Portrait-Ritratto sul set per la sezione colore è stato assegnato ancora a Simone Falso per “Le città di pianura”, mentre la segnalazione è andata a Paolo Modugno per “Napoli New York”, di Gabriele Salvatores. Per la sezione bianco e nero, il premio è stato conferito a Gianfilippo De Rossi per “40 secondi”, di Vincenzo Alfieri, con segnalazione a Giuseppe D’Anna per la ventinovesima stagione della serie tv “Un posto al sole”.

Il Premio Giuseppe e Alda Palmas, destinato al miglior fotografo esordiente al concorso, è stato assegnato a Paolo Modugno per il lavoro svolto sui set del film ‘Napoli New York’ di Gabriele Salvatores e della serie televisiva ‘Il Conte di Montecristo’ diretta da Bille August.

La mostra

La mostra di “Cliciak-Scatti di cinema”, che resterà aperta in Galleria del Ridotto fino al 30 agosto, raccoglie, oltre alle opere premiate e segnalate, una rilevante selezione delle fotografie in concorso. Come da tradizione, dopo l’esposizione a Cesena, l’allestimento intraprenderà un percorso itinerante che toccherà diverse città italiane e straniere. Ideato nel 1998 dal Centro Cinema Città di Cesena, il concorso rappresenta a tutt’oggi l’unica iniziativa nazionale interamente dedicata alla fotografia di scena. Oltre a promuovere il lavoro di professionisti spesso poco conosciuti al grande pubblico, il concorso ha dato vita nel corso degli anni a un archivio di straordinario valore documentario sul cinema italiano contemporaneo, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per studiosi e appassionati.