Cesena, il cinema d’animazione diventa materia di studio alla scuola di Saiano

La scuola primaria “Sergio Mariani” di Saiano ha portato avanti nell’anno scolastico in corso un articolato progetto di plesso dedicato al linguaggio del cinema d’animazione. È stato realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Barbablù” e “Spazio Marte”, realtà attive sul territorio cesenate nell’ambito dell’illustrazione e dell’audiovisivo.

Il progetto, dal titolo “Raccontare per immagini: animare una storia”, ha coinvolto tutte le cinque classi della scuola primaria in un percorso sviluppato a partire dallo scorso autunno e fino a queste settimane, con l’obiettivo di avvicinare bambine e bambini al linguaggio cinematografico attraverso esperienze pratiche e laboratoriali.

«Se il cinema d’animazione è oggi una forma espressiva molto conosciuta dai più piccoli, spesso meno note sono invece la sua storia, le tecniche che lo hanno reso possibile e le diverse fasi produttive che stanno dietro alla realizzazione di un film animato – spiegano dalla scuola di Saiano –. Proprio da qui è partito il progetto: offrire agli alunni l’occasione di scoprire come nasce un’immagine in movimento e sperimentare in prima persona il potere del racconto visivo».

Con le classi prime e seconde il lavoro si è concentrato sulle origini del cinema d’animazione e sugli strumenti ottici che ne hanno anticipato la nascita. I bambini hanno costruito e utilizzato dispositivi storici, come taumatropi, fenachistoscopi e zootropi, comprendendo in modo concreto i principi del movimento e della persistenza dell’immagine. Le classi terze, quarte e quinte hanno invece affrontato un percorso più articolato dedicato alla realizzazione di veri e propri cortometraggi animati in tecnica stop motion. Divisi in gruppi, gli alunni hanno ideato storie collettive, sviluppato storyboard, progettato personaggi e scenografie, fino ad arrivare alla costruzione dei puppet e all’animazione frame by frame dei corti finali.

L’intero progetto ha dato grande spazio alla collaborazione, alla condivisione di idee e alla creatività individuale, permettendo ai bambini di sperimentare tutte le principali fasi produttive del cinema d’animazione. «In un tempo in cui bambini e ragazzi vivono immersi nei linguaggi audiovisivi soprattutto come fruitori passivi – concludono dalla “Mariani” – il progetto ha voluto offrire loro l’opportunità di diventare protagonisti attivi della comunicazione multimediale, sperimentando direttamente il processo creativo che sta dietro alla costruzione di immagini, storie e narrazioni visive. Attraverso il linguaggio della settima arte, gli alunni della scuola di Saiano hanno potuto così trasformarsi non soltanto in spettatori, ma in veri creatori di immagini e racconti, vivendo il cinema come esperienza di espressione, invenzione e lavoro collettivo».