Cesena, il centrodestra scioglie le riserve e presenta Marco Casali candidato sindaco

È Marco Casali il candidato sindaco del centrodestra. Il nome era quello che con più insistenza e maggiore credibilità si faceva già da tempo ma da questa mattina c’è anche l’ufficialità. Ha scelto il palazzo comunale per presentasi, «a ulteriore testimonianza che siamo pronti ad amministrare», ha spiegato. Con lui c’erano i tre parlamentari del territorio espressione dei tre principali partiti che compongono la coalizione: Alice Buonguerrieri per Fratelli d’Italia il partito di cui è espressione Marco Casali, Jacopo Morrone per la Lega, l’unico dei partiti presente attualmente in Comunale con quattro consiglieri di opposizione, e Rosaria Tassinari di Forza Italia, il partito in cui militava Marco Casali prima di passare, nel 2019 a Fratelli d’Italia.

Quella di Casali, 57 anni, agronomo e dirigente di Confagricoltura, è una candidatura politica che arriva dopo 15 anni di candidati espressione della società civile. Sicurezza, quella personale e quella idrogeologica, turismo, quartieri, welfare, agricoltura cultura e eventi, mobilità sono i temi che costituiscono «l’ossatura programmatica» della sua candidatura.