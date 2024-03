Cesena. Il centrodestra lancia la proposta: un ascensore fra la Rocca e piazza del Popolo

CESENA. Un ascensore per collegare a Cesena piazza del Popolo con la Rocca Malatestiana. È la proposta che lancia il centrodestra e che “fa parte di una strategia più ampia che deve vedere la nostra città pro-attiva nelle politiche turistiche”, spiega il candidati sindaco alle Amministrative di giugno Marco Casali. “Al turismo- chiarisce- servono infrastrutture e servizi” e l’ascensore di collegamento verso Colle Garampo “non vuole unire solo piazza del Popolo alla fortificazione Malatestiana, ma sancire un collegamento tra la città e lo sviluppo turistico con un deciso cambio di passo nella visione turistica di Cesena e nelle necessarie politiche di supporto”. Secondo Casali “nei prossimi anni potremmo assistere a un cambiamento nella fruizione del turismo balneare, che avrà necessità anche dell’entroterra”. Tuttavia, prosegue Casali, “la dote di eccellenze territoriali da sola non basta, serve progettare un nuovo modello, è venuto il momento di essere attivi, essendo chiamati a farlo come sistema Romagna”. Da questo punto di vista sarà “strategico” l’asse di collegamento Cesenatico-Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno-Cesena-Verghereto, per cui occorre “lavorare sulle infrastrutture, sullo sviluppo dei servizi turistici e sulla promozione”. Senza più vivere di rendita da riviera: “L’ascensore della Rocca non è solo un modo per andare in alto sul colle Garampo- conclude il candidato sindaco- ma per restarci come sistema turistico romagnolo”.