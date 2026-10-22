Cesena, il centro storico diventa una grande mostra di arte e antiquariato sabato 24 ottobre

Sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 19, il centro storico di Cesena ospiterà una mostra di antiquariato, arte e collezionismo con 30 espositori nelle vie e nelle piazze cittadine e altrettante iniziative e animazione diffuse organizzate dai commercianti. La manifestazione, pensata e promossa da Arte Vintage e da Mythos, gode del sostegno del Comune di Cesena e si inserisce nell’ambito delle iniziative programmate per valorizzare il centro storico, favorire la frequentazione degli spazi cittadini e sostenere le attività economiche e commerciali.

Protagonisti della giornata saranno i 30 espositori selezionati, che proporranno un’ampia varietà di articoli di antiquariato, arte, collezionismo, orologi e vinili. I banchi saranno distribuiti lungo le vie del centro, in corrispondenza delle vetrine dei negozi sfitti, dando forma a un percorso espositivo diffuso, pensato per valorizzare gli spazi del centro e coinvolgere le attività commerciali presenti. La mostra mercato sarà infatti arricchita da oltre trenta eventi e iniziative organizzati dai negozi.