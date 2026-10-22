Cesena, il centro storico diventa una grande mostra di arte e antiquariato sabato 24 ottobre

Cesena
  • 22 ottobre 2026
Cesena, il centro storico diventa una grande mostra di arte e antiquariato sabato 24 ottobre

Sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 19, il centro storico di Cesena ospiterà una mostra di antiquariato, arte e collezionismo con 30 espositori nelle vie e nelle piazze cittadine e altrettante iniziative e animazione diffuse organizzate dai commercianti. La manifestazione, pensata e promossa da Arte Vintage e da Mythos, gode del sostegno del Comune di Cesena e si inserisce nell’ambito delle iniziative programmate per valorizzare il centro storico, favorire la frequentazione degli spazi cittadini e sostenere le attività economiche e commerciali.

Protagonisti della giornata saranno i 30 espositori selezionati, che proporranno un’ampia varietà di articoli di antiquariato, arte, collezionismo, orologi e vinili. I banchi saranno distribuiti lungo le vie del centro, in corrispondenza delle vetrine dei negozi sfitti, dando forma a un percorso espositivo diffuso, pensato per valorizzare gli spazi del centro e coinvolgere le attività commerciali presenti. La mostra mercato sarà infatti arricchita da oltre trenta eventi e iniziative organizzati dai negozi.

Un pianoforte in piazza

Il programma prevede musica e animazione per l’intera giornata. In piazza Giovanni Paolo II sarà a disposizione di tutti un pianoforte a mezza coda, mentre lungo le vie e nelle piazze troveranno spazio i gazebo del Campus universitario, del FAI e numerosi saranno gli artisti presenti, insieme ai giochi di una volta, al teatrino itinerante dei burattini, alle dimostrazioni di antiche arti e mestieri e a momenti dedicati al ballo. La Malatestiana ospiterà il dottor Marcello Ceccaroni, vincitore del Premio Malatesta Novello nel 2020, che presenterà il suo nuovo libro. In piazza della Libertà, alle ore 10, torneranno invece protagoniste le moto e le auto d’epoca del Moto Club Paolo Tordi.

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