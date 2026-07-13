Cesena, il centro si accende con ‘Musica sotto le stelle’: spettacoli, jazz e negozi aperti per il venerdì d’estate

L’estate nel centro storico di Cesena entra nel vivo. Dopo il successo della rassegna ‘Piazze di Cinema’, venerdì 17 luglio prendono il via i tradizionali venerdì del mese con il primo grande appuntamento in cartellone, intitolato ‘Musica sotto le stelle’. Per una sera l’intera città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra concerti, dj set, performance dal vivo e negozi aperti fino a tarda sera per lo shopping.

Le proposte musicali animeranno ogni angolo del centro. In Piazza del Popolo i riflettori si accenderanno sulla seconda edizione di ‘Io Canto per Te’, che vedrà sul palco undici giovani talenti del programma televisivo Io Canto Generation. Atmosfera di festa anche in Piazza Almerici, dove i trascinanti Musicanti di San Crispino proporranno un’esibizione acustica a stretto contatto con il pubblico.

Per chi preferisce le sonorità jazz, l’appuntamento è in Piazza della Libertà, dove le note faranno da colonna sonora alle degustazioni di Savignano Wine in collaborazione con Ais Romagna. Spazio al ritmo anche alla Barriera con il video-set vintage di Dj Giorgini e ai Giardini pubblici grazie ai balli della scuola Swing Roads. Chi cerca la buona tavola troverà invece pane per i suoi denti in Piazza Aguselli, pronta a trasformarsi in una maxi tavolata all’aperto grazie all’associazione Giostra di Cesena e ai Quartieri.

Non mancheranno le novità dedicate ai sapori locali, come il mercatino dei produttori di Coldiretti allestito lungo Corso Mazzini, a due passi dal Duomo. L’evento del 17 luglio aprirà la scia ai successivi appuntamenti estivi, a partire da quello di venerdì 24 luglio che sarà interamente dedicato ai bambini e alle famiglie.