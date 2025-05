Cesena, il Caps torna pienamente operativo con un corso di alto profilo

Il Centro di Addestramento della Polizia di Stato (Caps) di Cesena è tornato pienamente operativo e ancora più attivo, dopo i difficili mesi seguiti all’alluvione del 2023. E non si tratta solo di una ripresa, ma di una vera ripartenza a pieno regime, nel segno dell’eccellenza formativa e dell’attenzione al futuro della sicurezza.

Il CAPS di Cesena, com’è noto, è uno dei centri di addestramento più importanti della Polizia di Stato, con un ruolo strategico nella formazione avanzata degli operatori delle Specialità (Polizia Stradale, Ferroviaria, Cibernetica, di Frontiera e di altre unità specialistiche).

Nella giornata di ieri il Caps ha ospitato un incontro formativo di alto profilo con un gruppo di funzionari delle polizie locali dell’Emilia Romagna (dei Comuni di Reggio Emilia; Mirandola; PARMA; Bassa Reggiana; Fontanellato e Piacenza; nonché con il Comandante della Polizia Provinciale di Modena), che sta completando il corso di formazione presso la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria (SIPL).

Un momento altamente simbolico, che segna l’avvio di una collaborazione strutturata tra SIPL e CAPS, con un obiettivo ambizioso: allineare le procedure operative della Polizia Locale a quelle della Polizia di Stato, già validate e riconosciute a livello nazionale.

La Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) è nata nell’ottobre 2008 dalla trasformazione della Scuola Specializzata dell’Emilia-Romagna (SPL), con l’obiettivo di fornire formazione qualificata e continua agli operatori di Polizia Locale di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.

In pochi anni ha erogato oltre 30.000 ore di formazione, formando più di 20.000 operatori del settore sicurezza, sia pubblici che privati, garantendo una formazione obbligatoria e strutturata per chi entra in servizio, in linea con i principi del Codice europeo di etica per la polizia.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno affrontato temi chiave per chi è chiamato a garantire la sicurezza quotidiana: dal ruolo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza alla lotta contro il falso documentale, fino all’uso di strumenti operativi. Le sessioni sono state guidate da formatori esperti della Polizia di Stato, tra cui il Dirigente Superiore Stefano Dodaro, il Commissario Fabio Cella e il Commissario Bruno Giordano.

“Quello che si muove dietro le quinte della sicurezza è un grande lavoro di squadra, fatto di studio, aggiornamento continuo e sinergia tra le forze in campo” afferma il Direttore del Centro Stefano Dodaro.

La vera novità infatti è il modello di integrazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale che prende forma proprio a Cesena: un linguaggio operativo comune, protocolli condivisi e preparazione omogenea che renderanno più efficaci, rapidi e sicuri gli interventi congiunti sul territorio. Un’evoluzione che risponde alle esigenze reali di cittadini e istituzioni, soprattutto nei contesti complessi come l’ordine pubblico, i controlli integrati o la gestione di emergenze stradali.