Cesena, il cantiere della piscina comunale avanza senza ritardi

CESENA. Proseguono, secondo programma, i lavori per la realizzazione della futura piscina comunale. Le opere strutturali stanno avanzando con regolarità: sono state completate le fondazioni su due livelli, con la conclusione della platea inferiore. Per quanto riguarda la vasca principale, è stata realizzata metà della platea e impostati i relativi pilastri fuori terra. Nei prossimi giorni si procederà con il montaggio e il getto del primo solaio. Sulla restante metà dell’area della piscina sono stati ultimati gli scavi e realizzati i rinforzi strutturali del suolo di appoggio. La seconda parte della platea sarà avviata a breve e la sua esecuzione richiederà alcune settimane di lavoro, in linea con la pianificazione complessiva dell’intervento.

«Proseguono dunque i lavori nel cantiere dell’Ippodromo», spiega il Comune in una nota, «a poca distanza da un’area di intervento, quella relativa alla realizzazione della palestra dell’impianto di atletica leggera. Pertanto, dopo che a febbraio la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato, tramite procedura di gara aperta e sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l’appalto dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Formula Servizi Società cooperativa di Forlì, Idrotermica di Forlì, e Ceir di Ravenna, corrispondente a un importo contrattuale complessivo di euro 9.364.938,04 euro, l’intervento procede secondo cronoprogramma>.

«Co-finanziata dall’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile ATUSS», continua il Comune, «la futura piscina di Cesena sarà un impianto polifunzionale, antisismico e all’avanguardia dal punto di vista energetico».

«Riteniamo doveroso – aggiunge l’assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici Christian Castorri – informare i cesenati sulle diverse fasi di lavoro dei principali cantieri in corso in città. Quello della piscina comunale indoor ci accompagnerà fino al 2027 e se da un lato ci consegnerà un’opera importante, molto attesa dai cittadini, dall’altro rappresenta uno degli investimenti più significativi di questa ricca stagione di rinnovamento, riqualificazione e rigenerazione urbana. L’intervento infatti è un rilevante tassello nel percorso di valorizzazione del percorso ‘Cesena Sport City’ individuato per elevare l’attrattività rispetto agli investimenti nazionali e stranieri e avviato con le risorse nazionali dell’avviso ‘Italian City Branding’».

«Il progetto vincitore del concorso di progettazione», spiega Il Comune, «prevede, come da richiesta del bando di concorso, la demolizione e successiva costruzione dell’edificio natatorio con la previsione del mantenimento delle sistemazioni esterne, comprensive delle vasche esterne esistenti e dell’area verde. Nel corso dei lavori di edificazione del nuovo polo il servizio verrà garantito – senza alcuna interruzione – a tutti gli utenti del centro natatorio. Così come condiviso dal Raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dallo studio Degli Esposti Architetti Srl di Milano e dall’Amministrazione comunale, il progetto sarà realizzato su due stralci distinti, con lo scopo di garantire la continuità di utilizzo della piscina coperta da parte dei cittadini».