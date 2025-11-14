Cesena, il campo da calcio di Borello rinato dopo l’alluvione

Un bel segnale di ripartenza nel nome dello sport. È stato uno dei poli sportivi più colpiti dall’alluvione del maggio 2023 quello di via Fiume, a Borello, dove la forza dell’acqua e del fango ha divelto recinzioni, porte e gran parte degli arredi necessari agli allenamenti e alle partite di calcio.

Dopo la rimozione di circa 5mila metri cubi di fango e terra, la ditta incaricata dal Comune di Cesena ha avviato i lavori di ripristino dell’intera area di gioco, articolata in due zone: il campo principale, destinato alle partite, e quello riservato agli allenamenti. In quest’ultimo si è intervenuti con opere di risagomatura e tombinatura dei fossi stradali adiacenti, oltre che con la realizzazione di un nuovo impianto elettrico e l’installazione di 12 fari a Led.

Per quanto riguarda invece il campo da calcio principale, i danni accertati hanno superato i 300 mila euro. In questo caso le opere di ripristino e ricostruzione hanno riguardato la posa del manto erboso in rotoli, la realizzazione di nuovi sottoservizi idraulici ed elettrici. Anche grazie al finanziamento di Cia Conad, si è proceduto dunque al rifacimento integrale dell’impianto di irrigazione e della recinzione, nonché alla ricostruzione dei locali tecnici e degli arredi necessari.

Complessivamente, l’impianto sportivo ha subìto danni per un valore di circa 550 mila euro, cifra alla quale hanno contribuito anche altre realtà attraverso donazioni destinate al Comune di Cesena all’indomani dell’alluvione: Panathlon Club Cesena, Gruppo Società Gas Rimini Spa, Centro Sociale San Michele – Fermo e Un Aiuto Subito Emilia Romagna (promosso da Corriere della Sera e TG LA7).

Al momento inaugurale di questo pomeriggio sono intervenuti il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore allo Sport, anche con delega alla ricostruzione post-alluvione Christian Castorri, l’Amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta, il Presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, Dionigio Dionigi per Gruppo società Gas Rimini Spa e Panathlon Club Cesena, i rappresentanti della società sportiva Sporting Club Vallesavio Borello, e i tecnici comunali che hanno seguito i lavori di ripristino.