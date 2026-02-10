Cesena, il camion carico di farina va a fuoco: lievi intossicazioni per il conducente, i Vigili del Fuoco salvano il carico

Alle 20 di ieri sera, lunedì 9 febbraio, due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute d’urgenza in Via Giovanni Agnelli per l’incendio di un autoarticolato. Le fiamme hanno avvolto completamente la motrice del mezzo pesante, minacciando il carico posteriore. Il tempestivo intervento del personale operativo ha permesso di circoscrivere il rogo e spegnere le fiamme, riuscendo a salvare la cisterna che trasportava farina, evitando così danni ingenti al carico e il coinvolgimento del semirimorchio.

Il conducente del mezzo, che ha tentato inizialmente di contenere le fiamme, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto a causa di una lieve inalazione di fumo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito e la gestione dell’area.