Cesena, il Cai presenta le sue attività allo “Spazio Cesuola”

Allo “Spazio Cesuola” l’incontro di presentazione delle attività del Cai per il 2024- Si terrà giovedì 11 gennaio alle 20,45, nella sala “Spazio Cesuola” in via Ivo Giovannini a Ponte Abbadesse di Cesena, la serata di presentazione delle attività che compongono il calendario 2024 della Sezione Cai di Cesena, Club alpino italiano.

Nell’occasione verranno illustrate le attività messe in calendario dai vari gruppi sezionali: scuola di escursionismo “Fogar-Bonatti”, Alpinismo giovanile, gruppo Montagnaterapia “Diego Brighi”, gruppo Alpinistico “Alpinismo Punto Zero”, Comitato scientifico e Tutela ambiente montano, coro sezionale, gruppo Senior.

Verranno presentate in particolare le 70 uscite escursionistiche giornaliere e le 20 proposte che si svilupperanno su più giorni, oltre alle camminate con cadenza bisettimanale promosse dal gruppo Senior.

L’incontro, a ingresso libero, è aperto a tutti: ai soci Cai e a chi è interessato ad avvicinarsi alla sezione Cai di Cesena, che ha chiuso il 2023 con oltre mille soci iscritti.