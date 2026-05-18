Cesena, il business immobiliare torna a tirare: oltre 5mila case vendute in provincia nel 2025 e prezzi in crescita

Cesena
La presentazione del Rapporto sul mercato immobiliare di Fimaa Confcommercio
La presentazione del Rapporto sul mercato immobiliare di Fimaa Confcommercio

Il mercato residenziale nel territorio di Forlì-Cesena torna a dare importanti segnali di vitalità. Superata la fase di rallentamento degli anni 2023 e 2024, l’anno scorso c’è stata un’evidente crescita delle compravendite, arrivate a quota 5.056, l’8% in più dell’anno precedente. Indicazioni positive arrivano anche dal mercato degli affitti, che sempre in provincia ha visto la registrazione di 6.458 nuovi contratti di locazione abitativa nel 2024 e un’ulteriore espansione nel 2025, con una crescita della domanda e un aumento dei canoni.

I dati sono contenuti nel Rapporto 2025 del mercato immobiliare di Forlì-Cesena, redatto dalla Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari Forlì-Cesena), presentato questa mattina nella sede di Confcommercio Cesenate.

Compravendite

A trainare il recupero delle compravendite è Forlì che, dopo due anni di contrazione, registra uno slancio grazie a quasi 1.600 transizioni effettuate nel 2025: +10,2% rispetto al 2024.

Emerge insomma un ritrovato interesse per il mercato urbano, «favorito - spiegano Giorgio Ambrosini e Matteo Guerrini, presidenti di Fimaa Forlì-Cesena - dalla stabilità dei tassi dei mutui che conferiscono migliori condizioni di credito e dai servizi e dotazioni territoriali tipiche delle città più grandi».

Anche i comuni non capoluogo confermano l’andamento positivo, con 3.464 compravendite concluse e una crescita annua del 7%. Cesena fa da padrona, con la domanda di immobili residenziali che si mantiene stabile e attenta alla qualità delle costruzioni extraurbane.

Non manca una nuova inclinazione dell’utenza: «Il mercato del mattone si conferma centrale per le famiglie - sottolinea Ambrosini - con una crescente ricerca di qualità nelle abitazioni. Gli utenti cercano per lo più immobili di recente o nuova costruzione; innovativi sul piano tecnologico e ad alta efficienza energetica».

Fattori negativi e positivi

Tra le criticità strutturali del mercato, il report Fimaa rileva l’insufficienza dell’offerta a rispondere alla richiesta di case, ribadita dal 30,8% degli operatori della federazione che sono stati interpellati. A questo si aggiungono i costi di ristrutturazione sempre più elevati per il 23,1%, «e questo ha contribuito alla riscoperta del nuovo»; l’aumento dei prezzi (anche in questo caso per il 23,1%); la scarsità delle nuove costruzioni, per cui «crescono interesse e ricerca - chiarisce Guerrini - ma ci sono pochi cantieri attivi e a prezzi alti»; la tendenza sempre maggiore a «vendere ancor prima di aver costruito»; la carenza di immobili ristrutturati di piccole o medie dimensioni (per il 7,7%). Infine, preoccupano «le tensioni geopolitiche e l’instabilità internazionale, che anche sul piano dei tassi, oggi stabili, a causa della guerra in Medio Oriente, potrebbero aumentare nel 2026».

A influenzare in positivo il mercato immobiliare sono invece la fiducia e la domanda nell’acquisto immobiliare, cresciuti del 20%; la dinamicità del mercato degli investimenti, altro 20%; i tassi, fissi e variabili, dei mutui ancora sostenibili, indicati dal 50% degli operatori Fimaa; le buone opportunità offerte dagli affitti brevi (10%).

Prezzi e variazioni

Le stime per i primi sei mesi del 2026 descrivono un mercato stabile, con prezzi in espansione che confermano la fiducia degli operatori verso un’evoluzione positiva dei valori immobiliari. I prezzi di vendita nel 2025 hanno registrato variazioni percentuali del +5,1% a Forlì (2.202 euro al metro quadrato per le abitazioni nuove; 1.441 per quelle esistenti); del +6,3% a Cesena (2.130 euro al metro quadrato le nuove costruzioni; 1.559 le usate); del +6,9% a Cesenatico (4.708 euro al metro quadrato per alloggi nuovi; 3.215 per i già esistenti); +3,9% per gli altri comuni non capoluogo (tra cui Gambettola si attesta a 2.150 euro al metro quadrato per gli immobili di nuova costruzioni e 1.400 per gli esistenti).

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