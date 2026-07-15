Cesena, il boom del gelato artigianale: consumi stellari e sempre più giovani dietro al bancone

Il gelato artigianale non è più solo il simbolo dell’estate, ma un piacere da gustare tutto l’anno, capace di trainare l’economia del Cesenate. Nel territorio, la rete delle gelaterie continua a crescere e a rinnovarsi, attirando molti giovani imprenditori disposti a scommettere sulla qualità e sulla tradizione, garantendo una presenza capillare che va dalle spiagge della costa fino ai borghi dell’entroterra.

A confermare la vitalità del settore sono i dati dell’Osservatorio nazionale di Confartigianato su base Istat. L’Emilia-Romagna si attesta come la terza regione in Italia per presenza di laboratori, con ben 1.053 attività, di cui il 71,8% è rigorosamente artigianale. Un primato che si traduce in una spesa delle famiglie emiliano-romagnole pari a 136 milioni di euro per l’acquisto di coni e coppette.

Questo successo arriva nonostante un periodo non facile sul fronte dei costi. Dal 2021 a oggi, infatti, materie prime fondamentali come latte, uova, zucchero e cacao hanno subito rincari significativi. Come sottolineato dal Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena, gli artigiani locali sono stati capaci di assorbire gran parte di questi aumenti, evitando di far ricadere l’intero peso sui portafogli dei consumatori e mantenendo intatta l’altissima qualità del prodotto. Il gelato del Cesenate si conferma così un patrimonio non solo gastronomico, ma anche economico e turistico, grazie alla passione di una nuova generazione di maestri gelatieri.