Cesena, il bollino rosa per parcheggiare ora si può chiedere a più di 10 giorni di distanza dalla nascita

Tutela dei neonati a Cesena. Dopo che nel corso di questi anni si sono verificati casi di richieste del bollino rosa oltre il termine di 10 giorni dalla nascita del bambino/a, derivanti da complicazioni e difficoltà post-parto o semplicemente motivati da una mancata conoscenza di tale agevolazione, l’Amministrazione comunale di Cesena comunica che a partire dal mese di marzo è possibile richiedere il bollino rosa anche oltre il termine di dieci giorni dalla nascita del proprio figlio specificando che la durata residua del bollino sarà calcolata dalla data di nascita del bambino stesso.

Introdotto per favorire il più possibile gli spostamenti delle donne incinte e delle neomamme, il contrassegno del “bollino rosa” rilasciato dal Comune di Cesena, e valido in tutti i comuni delle Unioni Valle Savio e Rubicone, ha una validità di 12 mesi. Essendo uno strumento atto ad agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza, questo contrassegno consente alle donne di parcheggiare la propria auto il più vicino possibile ai luoghi di lavoro, di cura, dei servizi, dell’abitazione e di vario interesse, non solo nel primo periodo del post parto ma anche dopo.

Il “bollino rosa” è rilasciato dallo Sportello Facile comunale su richiesta della donna in stato di gravidanza che presenta il relativo certificato medico. Questo specifico contrassegno può essere utilizzato solo dalla donna che ne ha fatto richiesta fino alla data di scadenza riportato sullo stesso. La donna titolare del contrassegno potrà utilizzarlo se è alla guida dell’autovettura o se accompagnata da terzi e, al momento del parcheggio, deve esporre il bollino sul cruscotto del mezzo lasciato in sosta nei parcheggi a disco orario o a pagamento.

Per tutte le informazioni e per richiedere il bollino rosa: https://www.comune.cesena.fc.it/servizio/bollino-rosa-per-le-donne-in-stato-di-gravidanza-o-neomamme/.