Cesena. Il 28 settembre inaugura il nuovo Foro Annonario

Questione di giorni e il Foro Annonario di Cesena inizierà il suo processo di restyling completo in vista dell’inaugurazione del 28 settembre. Riqualificazione architettonica, potenziamento commerciale, maggiore attenzione alla sicurezza e al decoro, un piano di eventi e di marketing mirato. Sono questi gli elementi cardine del progetto di rilancio del Foro Annonario presentato questa mattina da Cia-Conad, dalla società controllata incaricata della gestione Forogest e dall’amministrazione comunale nell’atrio della struttura.

I miglioramenti architettonici riguarderanno i sistemi di automazione e controllo degli accessi, il restauro e il rinnovo delle finiture, nuovi arredi e un’area giochi in legno. Verranno installati impianti elettronici di lettura delle targhe, barriere antintrusione e nuovi portoni. Saranno rinnovati tutti gli impianti di illuminazione. Installazioni artistiche e opere decorative andranno a valorizzare gli spazi comuni e le scale. I servizi igienici verranno riqualificati e saranno accessibili mediante un sistema elettronico attivabile tramite Qr-code per evitare vandalismi e accessi indesiderati.

In merito alla nuova proposta commerciale, a ottobre inizierà il cantiere per l’apertura di un nuovo ristorante nello spazio a sinistra di piazza del Popolo: di fronte alla rivendita di Agrintesa. Si tratterà di un locale moderno, con cucina a vista e numerosi posti a sedere. Verrà servita cucina in stile Ramen di derivazione giapponese. La vittoria di un bando da parte del Comune permetterà, in collaborazione con Anci, inoltre, di organizzare una sala dedicata all’organizzazione di eventi per un pubblico Under 35. In futuro si saprà di più per i pochi spazi rimasti sfitti. Per i quali Forogest è in contatto con diversi operatori.

L’insieme del progetto – secondo le stime di Cia-Conad e Forogest, che saranno i principali finanziatori – cuberà un complessivo di 500mila euro, di cui l’80% rivolti agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento.

Manca solo la scelta del nome del nuovo centro commerciale di piazza del Popolo. La scelta, Conad ha deciso di rimetterla alla cittadinanza attraverso la campagna “Il Foro Annonario di Cesena rinasce...scegli tu il nome”. Chi lo vorrà, attraverso un Qr-code che troverà sui manifesti collocati all’ex mercato coperto, potrà selezionare la denominazione che più lo aggrada fra tre proposte avanzate da Conad: “Centro Agorà”; “Centro piazzetta”; “In centro al foro”.