Cesena, il 17 maggio torna il Giro d’Italia: come cambia la viabilità

Torna il Giro d’Italia a Cesena in occasione del passaggio della tredicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Riccione e arrivo a Cento. Il grande evento sportivo interesserà la città nella mattinata di venerdì 17 maggio quando i corridori e tutta la carovana percorreranno la Strada Statale 9 – via Emilia fino a Faenza, per poi proseguire in direzione Bagnacavallo, Lugo e Conselice, fino ad approdare a Cento, città d’arrivo.

Come in ogni altra occasione in rosa, la corsa dei professionisti sarà preceduta dal passaggio festoso della Carovana pubblicitaria composta da 30 mezzi che effettueranno una sosta di circa 20 minuti tra le vie Cesare Battisti, IV Novembre e il Ponte del Risorgimento, dove intratterranno tutti i presenti e gli appassionati delle due ruote con musica, giochi e diverse attività (compresa la distribuzione dei gadget).

Tutte le modifiche che saranno in vigore in occasione del passaggio sono state stabilite a seguito delle riunioni intercorse con la Prefettura. La carovana arriverà da Riccione sulla Strada Statale SS 9 – via Emilia impegnando la rotonda all’intersezione tra le vie Ruffio e Case Missiroli e proseguirà sulla stessa strada. Le altre vie interessate dal tracciato cittadino della carovana rosa saranno: viale Guglielmo Marconi, viale Guglielmo Oberdan, viale Giovanni Bovio, Europa, Zuccherificio, Ponte del Risorgimento, G. Matteotti, Carlo Cattaneo ed Emilia Ponente.

La carovana pubblicitaria, che sarà composta da circa 30 mezzi, approderà in città intorno alle ore 12:15 per poi sostare in zona Ponte Nuovo fino alle ore 13. Il passaggio dei professionisti è previsto intorno alle ore 13.50 – con previsione di uscita dal territorio da parte dell’ultimo atleta alle ore 14:07. Tra la carovana pubblicitaria e il passaggio dei professionisti transiteranno tutti gli automezzi al servizio delle squadre e dell’organizzazione, compresa la scorta tecnica al servizio della carovana ciclistica. L’ultimo atleta sarà seguito dal mezzo di chiusura del corteo, il cui passaggio segnerà la conclusione dell’evento in città.

La viabilità

Per consentire lo svolgimento regolare e sicuro del passaggio della carovana del Giro D’Italia nel corso della mattinata di venerdì 17 maggio la viabilità sarà temporaneamente modificata dalle ore 11.30 alle ore 14:15. Nello specifico, dalle ore 11.15 alle ore 14.30 è prevista la chiusura della carreggiata in direzione sud della SS726 Tangenziale di Cesena (tangenziale) da Ponte Pietra fino al termine della SS726 Tangenziale con uscita obbligatoria allo svincolo 2 e contestuale chiusura del relativo ingresso in direzione sud. Contestualmente, dalle ore 11.30 alle ore 15:00 si procederà con la chiusura degli svincoli di uscita dalla SS 3 Bis Tiberina (E45) di Cesena Ovest, in entrambe le direzioni. L’autostrada non sarà interessata da alcuna variazione per questa ragione è consigliata per gli spostamenti da Cesena verso le altre città in entrambe le direzioni.

Per conoscere nel dettaglio il tragitto della 13esima tappa: https://www.giroditalia.it/tappe/tappa-13-del-giro-ditalia-2024-riccione-cento/#:~:text=Tappa%2013%20del%20Giro%20d’Italia%202024%3A%20Riccione%2C%20Cento.

Il percorso di gara sarà presidiato da 50 agenti della Polizia Locale di Cesena con la collaborazione delle altre forze dell’ordine e di circa 90 volontarie e volontari la cui presenza è fondamentale al fine di assicurare un servizio completo alla città.