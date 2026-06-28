Cesena, il 10 luglio attraversa la città il grande sudario coi nomi di 18.457 bambini e bambine palestinesi uccisi

Un grande sudario di 25 metri per 7, con scritti sopra i nomi di 18.457 bambine e bambini uccisi a Gaza, cercherà di scuotere le coscienze cesenati. Il 10 luglio attraverserà il cuore della città, trasportato da chi vuole sottolineare che gli orrori commessi in quella terra da Israele, con la complicità di tanti, hanno a che fare, prima di tutto, con le vite spezzate di tanti innocenti. Secondo il Rapporto con cui la Commissione d’inchiesta Onu ha ribadito che quelle di Israele sono azioni con un intento genocida, le giovanissime vittime di uno sterminio che non è finito sono ancora di più rispetto a quelle riportate sul gigantesco telo che sta per arrivare in città: nei primi due anni dei massacri compiuti dagli israeliani dopo il raid di Hamas del 7 ottobre 2023, sarebbero almeno 20.179 i bambini palestinesi e 44.143 quelli feriti. Ciascuno con un proprio nome e una propria storia e un diritto a esistere e a vivere liberi in pace che è stato schiacchiato senza pietà.