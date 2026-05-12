Cesena, ieri il funerale del fornaio storico di Borello: «Ti ritroveremo nei ricordi dei profumi del tuo pane ancora caldo»

«Un borellese verace, che più di così non si può, perché nato e sempre vissuto a Borello, è stato chiamato a raggiungere la sua amata Fedalma. Il suo pane, le pagnotte pasquali, le tradizionali ciambelle sono quanto di più pregevole potesse offrire la vallata del Savio». Con queste parole è stato salutato per l’ultima volta, nella chiesa di Borello, Ellero Canali, lo storico fornaio della frazione, la cui attività, avviata negli anni Cinquanta dai genitori nella loro casa in via Linaro e poi trasferita nel cuore del paese, dove è stata attiva fino a un paio di anni fa, portata avanti da Domenico, conosciuto da tutti come Meco, figlio del 93enne defunto. È toccato a Renzo Zignani, 84enne punto di riferimento per la comunità borellese, ricordare Ellero e lo ha fatto in modo toccante: «Oggi il nostro paese si sente un po’ più vuoto. Sei stato un amico per molti di noi, una di quelle presenze pacate e costanti che rendono un posto una “casa”. Grazie per la tua disponibilità, per le chiacchiere e per l’amore che hai sempre dimostrato per il nostro paese. Non ti cercheremo nei luoghi fisici, ma ti ritroveremo nei racconti, nei ricordi dei profumi di pane ancora caldo che non ci sono più e in quel senso di comunità che tu hai contribuito a costruire. Di te ricorderemo il sorriso, la semplicità e quella capacità di esserci senza troppi giri di parole». Infine, una certezza: «Nulla di ciò che abbiamo vissuto insieme andrà perduto». Palpabile l’emozione nella chiesa piena di gente. A rendere l’addio ancora più speciale c’è stata anche una sorpresa: la distribuzione, come ricordino ai presenti, del bozzetto che era stato preparato anni fa per immortalare su un murales Ellero intento a servire il pane, con accanto la moglie e un gatto. Alla fine, non se ne è gatto niente, ma forse non è troppo tardi per ricordare un pezzo di storia borellese e una persona apprezzata da tutti, a partire dalle generazioni di bambini che si procuravano da lui la merenda prima di entrare a scuola, ricevendo regolarmente deliziosi “pezzetti” extra in omaggio.