Cesena, i Tenenti Carannante e Rossitto promossi al grado di Capitano dei Carabinieri

Martedì mattina, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, si è svolta la cerimonia di promozione al grado di Capitano dei Tenenti Massimo Carannante e Davide Rossitto, rispettivamente Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cesena e di Cesenatico.

Alla presenza del Comandante Provinciale – il Colonnello Samuele Sighinolfi - i neo Capitani sono stati elogiati per le elevate qualità professionali e umane, nonché la profonda conoscenza del territorio, maturata negli anni di servizio all’interno delle rispettive Compagnie, cui sono giunti nel marzo 2021 e nel gennaio 2022, durante i quali hanno saputo coordinare efficacemente le attività di prevenzione, contrasto e indagine. Il Comandante Provinciale ha formulato, a nome di tutto il personale in servizio della provincia, gli auguri di buon lavoro.