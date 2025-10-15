Cesena, i sindacati: “Sacim ha tutte le potenzialità per andare avanti, ci sono gruppi interessati all’acquisto”

Crisi Sacim, ggi si è svolta la prima assemblea sindacale con le lavoratrici e i lavoratori della storica azienda cesenate dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

“E’ emerso con chiarezza - sottolinea Fiom Cgil in una nota - che la Sacim ha tutte le potenzialità per continuare a lavorare e rilanciarsi. Per questo ci aspettiamo tempi brevi per l’asta e per la definizione del percorso di rilancio”.

Continuano i sindacati: “Durante l’assemblea è emersa una forte preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori, che vivono settimane di grande incertezza sul proprio futuro e su quello dell’azienda. Come Fiom conosciamo il territorio e il tessuto industriale: sappiamo che ci sono aziende e gruppi interessati all’acquisto della Sacim, alcuni di questi soggetti li abbiamo già incontrati e li stiamo seguendo. A tutti loro vogliamo rivolgere un messaggio netto: chiunque intenda rilevare la Sacim deve farlo con la certezza che i lavoratori e le lavoratrici non pagheranno il conto di un fallimento che non è stato causato da loro. Non siamo disponibili a far ricadere sul lavoro salari, diritti o posti di lavoro”.