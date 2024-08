Cesena, i ricordi al funerale dell’infermiera caduta nel dirupo

La chiesa di Calabrina gremita di gente per l’ultimo saluto alla 39enne Elena Montalti, morta domenica scorsa cadendo in un dirupo a Rotzo, nelle montagne del Vicentino.

Sul feretro, oltre ai fiori, una foto di lei con il suo cane Alex, un border collie con il quale condivideva tutto nella vita e che dopo la caduta l’ha vegliata e poi ha attirato l’attenzione di alcuni escursionisti.

La 39enne era una infermiera della Rianimazione dell’ospedale Bufalini e al funerale erano presenti tante colleghe e colleghi del nosocomio cesenate, oltre a quelli dei gruppi di volontariato di cui la donna era parte attiva, come la Protezione civile con l’unità cinofila, il Soccorso alpino e speleologico, la Misericordia Valle Savio.

Nei ricordi in chiesa è stato sottolineato l’amore della donna per la montagna e il suo essere instancabile al servizio degli altri: hanno fatto l’esempio della notte fatta al venerdì per lavoro in ospedale e del servizio al sabato con il soccorso alpino.