Cesena, i resti archeologici scoperti in piazza Aguselli presentati al pubblico domenica 22 giugno

Nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana del complesso Roverella e di riqualificazione di piazza Aguselli è emerso un ulteriore spaccato dell’antica vita dei cesenati, ricostruibile attraverso i resti strutturali e gli oggetti di uso quotidiano risparmiati dalle numerose trasformazioni che hanno interessato il centro storico nei secoli successivi.

Per condividere queste nuove conoscenze, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Cesena, propone un incontro aperto a cittadini e visitatori dal titolo ‘Del grano e di altre storie. Anteprime archeologiche per la rigenerazione del Roverella’. I partecipanti saranno accompagnati dai progettisti, dall’archeologa della Soprintendenza Romina Pirraglia e dalla dottoressa Melissa Della Casa di Phoenix S.r.l. in un breve percorso pensato per raccontare i ritrovamenti archeologici più significativi emersi dalle indagini 2024-2025. I risultati che verranno mostrati sono il frutto di una prima elaborazione dei dati e dei rilievi effettuati, ottenuta incrociando anche fonti scritte e fonti orali.

Nello specifico, il percorso si articolerà in due tappe principali: si comincerà da piazza Aguselli e dintorni dove verranno illustrati i lavori in corso e le scoperte archeologiche effettuate, in particolare le pavimentazioni antiche e le fosse da grano rinvenute all’interno di palazzo Roverella e nelle vie limitrofe, inclusa la piazza. La visita approfondirà la funzione e la tipologia di queste strutture, evidenziando il loro ruolo nella storia urbana ed economica della città. A seguire i gruppi si sposteranno in via Dandini dove avrà luogo la seconda tappa dedicata ai ritrovamenti legati a un’antica chiesa trecentesca. Gli scavi effettuati hanno consentito di ricostruirne il perimetro originario offrendo uno spaccato significativo sulla storia religiosa e architettonica della zona.