Cesena, i residenti di viale Mazzoni protestano: “12 ore di musica a tutto volume”

Riccione

Mary Cianciaruso

Si è conclusa con la convalida dell’arresto per evasione la vicenda della giovane residente a Cesena, 19 anni, fermata nella notte di domenica a Riccione mentre si trovava fuori dal domicilio cui era sottoposta. La ragazza, classe 2006 e di origine algerina, era infatti destinataria della misura degli arresti domiciliari. La sua presenza in riviera, in orario notturno e fuori dalle prescrizioni autorizzate, ha determinato l’arresto e il successivo passaggio in tribunale con rito direttissimo. Secondo quanto emerso, la giovane è stata individuata nel corso di un controllo su strada. Dagli accertamenti è risultata la misura in atto, incompatibile con lo spostamento fuori comune e fuori provincia.

In una prima fase, anche in relazione al tentativo di allontanarsi durante il controllo, era stata ipotizzata la resistenza a pubblico ufficiale, ipotesi che non ha trovato seguito in sede giudiziaria, dove il procedimento si è concentrato esclusivamente sul reato di evasione.

Il giudice ha quindi convalidato l’arresto per questo reato, ritenuto configurato per la presenza fuori dall’abitazione senza autorizzazione, disponendo la trasmissione degli atti alla procura competente, individuata in Forlì, per le valutazioni successive.